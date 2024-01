Floyd Mayweather enfrenta processo por suposta agressão envolvendo sua equipe de segurança

Fboxeador Floyd Mayweather está envolvido em uma batalha legal após um incidente que supostamente envolveu sua equipe de segurança. Conforme relatado pelo The Blast, a ação, que foi movida quase dois anos após o incidente inicial, acusa Mayweatheré guarda-costas da bateria.

A polêmica remonta a 2022, quando Mayweather e sua comitiva, conhecida como Equipe de dinheiro Mayweather, entrou no restaurante Yard House perto da Crypto.com Arena em Los Angeles. A presença da equipe teria causado um distúrbio significativo, levando à formação de uma multidão ao seu redor.

Um cliente, usando seu celular para gravar o Mayweather Money Team, atraiu a atenção do boxeador e sua segurança. De acordo com o processo, um membro da equipe de Mayweather “tocou, golpeou e/ou bateu de forma negligente, descuidada, intencional, maliciosa e/ou física”. [the victim]”, resultando na queda dele no chão. A altercação aumentou com o guarda-costas tentando apreender o celular do patrono, supostamente causando mais danos.

A equipe de Mayweather respondeu rapidamente às acusações

Embora seja um representante Mayweather afirmou que o boxeador deixou o restaurante devido à superlotação, a suposta vítima relatou temer por sua vida. A polícia foi chamada ao local cerca de 30 minutos depois e a investigação revelou inconsistências no relato da vítima em comparação com os depoimentos das testemunhas.

Essa não é a primeira vez Mayweather esteve envolvido em tal situação. Um incidente semelhante ocorreu em 2010 no cassino The Palms em Las Vegas, onde um homem alegou MayweatherA equipe de segurança o agrediu depois que ele tentou fotografar e falar com o boxeador.

O autor da ação atual pede indenização por danos não divulgados. Mayweather, conhecido por sua ilustre carreira no boxe, agora enfrenta acusações que podem afetar sua imagem pública e situação financeira. O caso continua a se desenvolver à medida que mais detalhes surgem.