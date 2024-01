Floyd Mayweather humilha seus fãs ao mostrar como estaciona seu jato particular

TO agora promotor de boxe, Floyd Mayweather Jr. é o orgulhoso proprietário de um luxuoso jato particular de US$ 50 milhões que usa para voar para destinos distantes como Monte Carlo, Hong Kong, Bali, Fiji e Tóquio, para citar alguns.

Há poucos minutos, Mayweather publicou uma história em sua conta do Instagram onde ele pode ver seu jato Gulfstream G650 estacionado. Sua aeronave particular está equipada com todos os luxos que um ex-boxeador profissional poderia precisar a bordo.

Seu jato particular, chamado Air Mayweather, é equipado com luxuosos assentos de couro. Tem uma cama para que o “Money” possa tirar uma soneca e, para não ficar entediado, há também um sistema de entretenimento embutido.

Outra forma de Mayweather passar o tempo a bordo é participando de jogos de pôquer de apostas altas. Quando Floyd Mayweather precisa fazer uma ligação enquanto voa a milhares de metros de altura, ele tem um telefone via satélite em mãos, uma raridade mesmo em aviões particulares de luxo.

Outra característica única é o sistema de ventilação do avião. Ao contrário do que acontece nos voos comerciais, o ar fresco é introduzido na cabine a cada dois minutos, mantendo Mayweather em perfeitas condições.

Money Mayweather traz oportunidades de investimento para os fãs

‘Money Mayweather’ oferece a seus fãs leais a oportunidade de participar de seu sucesso. O ex-campeão mundial agora permite que os fãs invistam em sua marca por apenas US$ 250.

‘Money Mayweather’ listou sua campanha no republic.com com um investimento mínimo de US$ 250. O site permite que as pessoas possuam startups, criptomoedas, imóveis, arte, música e muito mais. A campanha está ativa há 86 dias e durante esse período arrecadou US$ 3.114.258.