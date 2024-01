Floyd Mayweather revela seus três melhores boxeadores modernos

Floyd Mayweather é um nome sinônimo de boxe e quando ele decide avaliar a atual safra de talentos, as pessoas sentam e ouvem.

Se os fãs tivessem a chance de perguntar Mayweather uma pergunta, eles podem muito bem perguntar quem ele acha que são os três melhores boxeadores do mundo no momento.

Floyd Mayweather se envolve em uma discussão acalorada com o mascote dos Pacers durante um jogo da NBA

No que diz respeito a Mayweather, Saul ‘Canelo’ Alvarez, Ryan Garcia e Gervonta ‘Tanks’ Davis são os melhores dos melhores agora.

Muitos esperavam que ele nomeasse Devin Haney como um dos três, mas dado Haney não chega nem perto dos números de pay-per-view dos outros três nomes, sua omissão parece lógica.

Mayweather voltando ao ringue

Foi anunciado recentemente que Mayweather vai voltar ao ringue de boxe e enfrentará Manny Pacquiao novamente.

Ambos Mayweather e Pacquiao deu uma das lutas mais lendárias da história do boxe em 2015 e agora o filipino levantou a voz para anunciar que voltará ao ringue em 2024 em uma nova exibição.

Pacquiao sairá da aposentadoria e enfrentará outro aposentado, Mayweather. O filipino teve um momento de indiscrição e declarou durante evento em Tóquio, no Japão, que haverá uma revanche entre eles para 2024.

Money, que se aposentou oficialmente do cenário do boxe invicto; e aparentemente esta segunda luta acontecerá em 2024 muito antes do esperado, e tanto com os aposentados quanto com atividades políticas e empresariais.