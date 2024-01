Floyd Mayweather x Manny Pacquiao 2.0: Legends anunciam nova luta em 2024

Boutro Floyd Mayweather e Manny Pacquiao deu uma das lutas mais lendárias da história do boxe em 2015 e agora o filipino levantou a voz para anunciar que voltará ao ringue em 2024 em uma nova exibição.

Pacquiao sairá da aposentadoria e enfrentará outro aposentado, Mayweather. O filipino teve um momento de indiscrição e declarou durante evento em Tóquio, no Japão, que haverá uma revanche entre eles para 2024.

Desde 2021 Pacquiao se aposentou do ringue, enquanto Mayweather voltou a lutar com estrela do MMA Conor McGregor em 2017.

Este segundo concurso entre Pacquiao e Mayweather significa uma revanche para Pac-Man, que na polêmica luta de 2015 perdeu para

Money, que se aposentou oficialmente do cenário do boxe invicto; e aparentemente esta segunda luta acontecerá em 2024 muito antes do esperado, e tanto com os aposentados quanto com atividades políticas e empresariais.

Embora em seu anúncio o Pacman não tenha revelado a data provisória da luta, será nos próximos dias que o dia poderá ser conhecido, por sua vez Mayweather não falou sobre isso, então o mundo do boxe aguarda mais informações nos primeiros dias de 2024.