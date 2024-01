FNDE anuncia edital com 60 vagas para nível superior

O edital será para contratação temporária

Novo edital FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- será divulgado. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira, 03 de janeiro de 2024.

Veja maiores esclarecimentos.

Edital FNDE

Em uma excelente notícia para quem busca oportunidades no serviço público, foi autorizado o novo concurso FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). O documento, publicado no Diário Oficial da União em 3 de janeiro, revela que a expectativa é de que o edital seja divulgado em um prazo máximo de seis meses, ou seja, até 3 de julho.

Vagas e Requisitos do edital

O certame visa o preenchimento de 60 vagas, destinadas a contratações temporárias em regime especial. Os cargos contemplados exigirão nível superior para ingresso. A distribuição das vagas será feita da seguinte forma:

Arquiteto e Urbanista: 21 vagas

Engenheiro Civil: 37 vagas

Engenheiro Eletricista: 2 vagas

Remuneração



As remunerações iniciais ainda não foram confirmadas, aguardando-se a divulgação oficial no edital.

Contratos Temporários

Os contratos temporários terão duração de até quatro anos, com a possibilidade de prorrogação, conforme as necessidades do FNDE.

Atualizações do edital em andamento

É importante mencionar que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) realizou seu último concurso recentemente, e o mesmo ainda está em andamento. O período de inscrições encerrou-se em outubro, e o certame visa preencher 100 vagas para o cargo de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais.

A organização deste concurso está sob a responsabilidade do Cebraspe, que é conhecido por sua atuação em processos seletivos de grande porte.

Etapas do Concurso

A seleção abrangeu uma prova objetiva, com 170 questões, e uma avaliação discursiva, que incluiu a produção de uma dissertação e a resposta a uma pergunta.

Conteúdo Programático

O conteúdo programático contemplou as seguintes áreas:

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Informática

Conhecimentos Específicos

Sobre contratação temporária

A contratação temporária é quando uma pessoa é contratada para trabalhar em uma empresa, mas por um tempo determinado, não sendo um emprego permanente. Isso geralmente acontece quando a empresa tem uma necessidade específica que não vai durar para sempre, como projetos temporários, substituição de funcionários que estão de licença ou em situações parecidas.

Essas contratações têm algumas características importantes. Primeiro, elas têm um prazo definido, ou seja, começam em um dia e terminam em outro. Além disso, têm um propósito específico, ou seja, são feitas para resolver um problema ou atender a uma demanda temporária. Isso dá flexibilidade tanto para a empresa quanto para o trabalhador.

Ao final do contrato, não há a garantia de que a pessoa continuará no emprego. Isso depende das necessidades da empresa e das regras que ela estabelece. Esse tipo de contratação é comum em setores que têm variações ao longo do ano, como comércio e turismo, e também em situações de emergência.

No setor público, a contratação temporária também pode acontecer para atender a necessidades temporárias e excepcionais, seguindo regras específicas. Assim, a contratação temporária é uma maneira de lidar com situações que não são permanentes, oferecendo uma solução flexível para as empresas.

Neste caso, como se preparar?

Preparar-se para um trabalho temporário é fundamental para conquistar a vaga desejada. Entender as necessidades da empresa e mostrar como suas habilidades se encaixam pode fazer toda a diferença.

Em primeiro lugar, é essencial compreender por que a empresa está optando por contratações temporárias. Pode ser para cobrir uma demanda específica ou para projetos sazonais. Ao entender esse contexto, você poderá direcionar suas habilidades de maneira mais eficaz.

Pesquisar sobre a empresa é outra etapa crucial. Conhecer seus valores e cultura ajuda a personalizar suas respostas durante entrevistas e destacar por que você seria um bom encaixe na equipe.

Destacar experiências anteriores, principalmente em trabalhos temporários, é uma estratégia inteligente. Isso mostra sua familiaridade com esse tipo de ambiente e sua capacidade de se adaptar rapidamente.

Demonstrar habilidades de adaptação é fundamental. Trabalhos temporários frequentemente exigem flexibilidade e rapidez para se integrar às equipes e às demandas específicas.

Investir em networking também é uma excelente prática. Conectar-se com profissionais da área pode abrir portas e fornecer insights valiosos sobre o mercado de trabalho temporário.

Praticar para entrevistas é uma maneira eficaz de se sentir mais confiante. Treine suas respostas, destacando suas habilidades e explicando como elas podem agregar valor imediato ao trabalho.