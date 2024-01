Fontainebleau Las Vegas rasgado para nachos, hotéis se acumulam

O Fontainebleau Las Vegas se viu em uma situação complicada… afogando-se até os joelhos em queijo derretido depois que fotos de alguns nachos sem brilho se tornaram virais – com pessoas cagando neles.

O negócio é o seguinte: um usuário X postou uma foto de nachos que disse ter comprado no hotel de Las Vegas na segunda-feira e que o usuário disse que sua festa esperou uma hora para chegar – e, francamente, eles deixaram muito a desejar.

Confira – seis chips no total, com crosta de queijo derretido, com quase tantos condimentos quanto comida de verdade para colocar… e se você está se perguntando quanto custam, o autor da postagem indignado disse que pagou US $ 24 pela comida . Esse é um pedaço de cheddar.

É claro que outras pessoas na internet ficaram indignadas em nome do cara e começaram a recomendar outros lugares para ir se ele quisesse alguns nachos premium – bem, o FLV deve ter recebido o memorando porque eles mudaram as coisas rapidamente.

Infelizmente para Fontainebleau, outros hotéis e casinos aparentemente encomendaram os seus nachos com tempero extra… porque as suas contas nas redes sociais aproveitaram o momento viral para publicar as fotos da sua própria oferta.

Circa Las Vegas, OYO Hotel e Binion’s Gambling Hall são apenas alguns dos locais que compartilharam suas próprias fotos. Eles não chamam Fontaine diretamente, mas a mensagem de outros hotéis parece bastante clara – venha pegar nossas batatas fritas porque Fontainebleau é um destino na-cho para ótimos nachos. De qualquer forma, esse é definitivamente o sentimento… eles estão cheios de doses extras.

FWIW, um influenciador local de Las Vegas foi ao hotel no final da semana e recebeu um prato de nachos de aparência mais respeitável – certamente mais de seis batatas fritas, no mínimo – então talvez as pessoas considerem trazer suas festas de volta para Fontaine!