Fora do ar? Clientes reclamam de instabilidade no app da Caixa

Clientes da Caixa Econômica Federal certamente não tiveram uma manhã das mais fáceis nesta terça-feira (16). De acordo com relatos de usuários nas redes sociais, o aplicativo oficial do banco apresentou uma série de instabilidades, que dificultaram o uso da aplicação nos celulares.

Os relatos são diversos, mas de uma maneira geral é possível perceber que a grande maioria das reclamações gira em torno do momento da realização do login. De acordo com os usuários, é justamente na inserção dos dados, que o sistema apresenta uma mensagem de erro.

O problema em questão está sendo registrado em celulares Android e iPhone. Transações financeiras, como o Pix, por exemplo, são as que registram as maiores reclamações. No site Downdetector, por exemplo, as queixas começaram por volta das 7h, e atingiram o pico às 8h55.

Repercussão do problema no app

Nas redes sociais, o problema com o app da Caixa gerou uma onda de reclamações. No X, por exemplo, usuários aproveitaram para perguntar se a falha estaria acontecendo apenas com eles.

“Passando vergonha pois fui abrir o aplicativo da caixa pra fazer um pix e simplesmente não abre”, disse uma internauta.

“Achei que era só eu, mas acho que o aplicativo da caixa está fora do ar. Para vocês aparece o erro AZ-403?”, questionou outra.

Também nas redes sociais, alguns usuários disseram que conseguiram usar o app da Caixa usando a opção de dados móveis, e desligando o wifi do aparelho.

O que diz a Caixa Econômica Federal



A Caixa Econômica Federal foi procurada por diversos veículos de imprensa para explicar o que estava acontecendo. De acordo com o banco, o app oficial estava realmente apresentando algumas falhas no período da manhã, mas o problema em questão já teria sido resolvido.

“O APP Internet Banking do banco apresentou lentidão nos acessos no início da manhã de hoje (16). No momento, o aplicativo funciona normalmente”, disse o banco, por meio de nota.

Problemas às vésperas do Bolsa Família

Os problemas registrados no app da Caixa Econômica Federal estão acontecendo às vésperas do retorno dos repasses do Bolsa Família. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, as liberações do benefício voltam a ser feitas na próxima quinta-feira (18).

A Caixa, que é responsável pelas liberações, garante que não haverá nenhum tipo de problema com os pagamentos do Bolsa Família, e que todos os usuários deverão receber o saldo em suas contas nas datas previamente estipuladas pelo governo federal.

Assim como nos meses anteriores, o cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o benefício em sua conta. Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de janeiro:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (quarta-feira).

Agora, você pode conferir a lista de adicionais do benefício que serão pagos neste mês de janeiro, e que também são de responsabilidade da Caixa Econômica Federal: