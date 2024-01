Fortuna de Bradley Cooper em 2024: Qual é o seu salário por filme e quanto ele ganhou até agora?

Bradley Cooper, o versátil ator, diretor, produtor e cineasta americano, conquistou um caminho impressionante na indústria do entretenimento, acumulando um patrimônio líquido de US$ 120 milhões. Conhecido por seus papéis em filmes icônicos como “A ressaca“,” “O lado bom das coisas,” e “Uma estrela nasce,” A jornada de Cooper reflete sua dedicação e paixão pelo ofício.

Nascido em 5 de janeiro de 1975, na Filadélfia, Pensilvânia, Bradley Charles Cooper cresceu em uma família diversificada com mãe italiana e pai irlandês. Sua exposição a filmes como “O Homem Elefante” despertou seu interesse em atuar. Depois de se formar em Georgetown em 1997, onde fez parte da equipe de remo e se tornou fluente em francês, Cooper fez mestrado em atuação.

A carreira de Cooper começou com pequenos papéis na TV, incluindo uma estreia em “Sexo e a cidade“em 1999. Ele fez a transição para o cinema com a comédia “Wet Hot American Summer” em 2001, marcando o início de uma jornada de sucesso.

Em 2009, a descoberta de Cooper veio com a comédia de Todd Phillips “A ressaca“levando-o ao estrelato. Seguiram-se sucessos subsequentes, com atuações notáveis ​​em “Limitless” (2011) e “Silver Linings Playbook” (2012), que lhe valeram elogios da crítica e indicações para prêmios.

A carreira de Cooper alcançou novos patamares com “Atirador americano” (2014), onde interpretou o atirador Navy SEAL Chris Kyle. O sucesso do filme, combinado com seus papéis no “Guardiões da galáxia“franquia como a voz de Rocket Raccoon, solidificou seu status de lista A.

Nasce uma estrela e estreia na direção

Em 2018, Cooper aceitou o desafio de dirigir “Uma estrela nasce”, um remake do clássico musical. Sua interpretação de Jackson Maine ao lado Lady Gaga foi aclamado, rendendo a Cooper o prêmio National Board of Review de Melhor Diretor e indicações ao Oscar.

“Eu só quero melhorar e trabalhar com grandes atores e diretores. O resto você só precisa lidar”, Cooper compartilhou sobre sua abordagem à fama e ao sucesso.

Com um patrimônio líquido de US$ 120 milhões, o sucesso financeiro de Cooper está alinhado com suas conquistas em Hollywood. Suas decisões estratégicas, como renunciar ao salário inicial de “Nasce Uma Estrela” em troca de uma porcentagem dos lucros, contribuíram significativamente para sua riqueza.

Os empreendimentos imobiliários de Cooper mostram ainda mais sua perspicácia financeira. De uma casa em Veneza, Califórnia, comprada por US$ 1,199 milhão em 2004, vendida por US$ 3,13 milhões em 2023, a uma casa geminada de US$ 13,5 milhões na cidade de Nova York, seu portfólio de propriedades reflete tanto investimentos inteligentes quanto um gosto pelo luxo.

Quanto Bradley Cooper recebeu por Nasce Uma Estrela?

Em meio à ilustre carreira de Bradley Cooper, “Nasce Uma Estrela” se destaca. Como estrela e diretor, a decisão de Cooper de renunciar a um salário inicial em favor de uma porcentagem dos lucros de US$ 150 milhões do filme provou ser lucrativa. Este movimento estratégico, combinado com os ganhos potenciais do sucesso da trilha sonora, contribuiu significativamente para o patrimônio líquido geral de Cooper.

A jornada de Bradley Cooper, desde a infância na Filadélfia até o estrelato em Hollywood, reflete não apenas sua habilidade como ator, mas também sua perspicácia nos negócios e compromisso com a excelência artística. À medida que ele continua a agitar a indústria, o público antecipa ansiosamente seus projetos futuros, incluindo a cinebiografia da Netflix “Maestro” e a sequência “Joker: Folie Deux”.