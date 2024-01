Fortuna de David Soul: Quanto dinheiro o ator de Starsky & Hutch tinha antes de falecer?

Tmundo do showbusiness americano está de luto pela morte de uma de suas estrelas da década de 1970 após David Almaum dos principais protagonistas Starsky e Hutchfaleceu na sexta-feira.

Nasci com o nome David Richard Solberg em Maidstone, Chicago, Illinois, em 28 de agosto de 1943, mais tarde ele mudou seu nome para David Alma ao entrar no mundo do showbusiness.

David Soul o patrimônio líquido em 2023 foi estimado em cerca de US$ 6 milhões. Embora este número possa parecer modesto em comparação com alguns dos seus homólogos de Hollywood, que ganharão pelo menos isso por aparecerem num filme de grande sucesso, o rápido aumento da inflação significa que ele teria ganho mais se estivesse a actuar agora.

Sua fortuna pessoal é uma prova de sua carreira duradoura e de suas contribuições para a indústria do entretenimento ao longo dos anos, com Starsky & Hutch ainda é lembrado com carinho pelos fãs de TV.

Mas não foi apenas sua carreira de ator que lhe rendeu fortuna. Alma também teve uma carreira de sucesso como cantor e gravou vários álbuns, com alguns de seus singles incluindo ‘Silver Lady’ e ‘Don’t Give Up on Us Baby’ alcançando o status de número um em todo o mundo.

Qual foi o salário de David Soul por estrelar Starsky & Hutch?

Mais conhecido por interpretar o detetive Kenneth Hutchinson na série de TV americana Starsky e Hutch, Alma foi uma das maiores estrelas de sua geração.

Ele foi levado ao centro das atenções depois de estrelar o popular programa de 1975 a 1979. Mas algumas pessoas podem surpreender o quão pouco ele realmente ganhou com o programa mais tarde na vida.

Como ele mesmo admitiu, Soul perdeu um grande pagamento quando sua carreira de ator e cantor terminou porque ele vendeu seus direitos de imagem, que incluíam royalties para futuras aparições.

Ele vendeu sua parte por $ 100.000 e ao fazê-lo, talvez tenha lucrado demasiado cedo, pois havia mais oportunidades para aumentar a sua riqueza.

Mas dadas as suas atividades filantrópicas, Alma mostrou que se preocupava mais com seus semelhantes do que com um grande cheque. Muitas vezes ele usou seu próprio dinheiro para aumentar a conscientização sobre causas como o bem-estar animal, a fome no mundo e a educação sobre o HIV.