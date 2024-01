Fortuna de Jeffrey Epstein: Quanto dinheiro ganhou o pedófilo milionário acusado de tráfico sexual infantil?

Jeffrey Epstein história de vida controversa começou como professor de matemática e física antes de catapultá-lo para o mundo das finanças em Wall Street.

Após sua função inicial na The Dalton School, ele obteve sucesso no Bear Stearns e mais tarde se aventurou no empreendedorismo no Intercontinental Assets Group Inc., J. Epstein & Co. e Financial Strategy Group Inc. , a carreira de Epstein foi marcada por capacidade financeira.

Caso Jeffery Epstein: lista chocante de nomes divulgada em conexão com o escândalo

O extenso portfólio imobiliário de Epstein incluiu propriedades em Nova York, Flórida, Novo México, França e Ilhas Virgens dos EUA. Notavelmente, suas ilhas particulares, Little St. James e Great St. James, ganharam fama como “Ilha do Pedófilo” e “Ilha da Orgia”.

As ilhas foram colocadas à venda em 2022 por US$ 125 milhõescom os recursos destinados a atender questões jurídicas associadas ao patrimônio de Epstein.

Fortuna de Jeffrey Epstein

O valor financeiro de Epstein foi objeto de especulação, com documentos de 30 de junho de 2019, revelando ativos superiores a US$ 559 milhões.

Estes incluíam US$ 195 milhões em fundos de hedge e private equityé, US$ 112,7 milhões em ações, US$ 14,3 milhões em renda fixae US$ 56,5 milhões em dinheiro. Um novo testamento, assinado poucos dias antes de sua morte, ajustou sua patrimônio líquido para mais de US$ 577,6 milhõesrefletindo uma Aumento de US$ 18 milhões.

Apesar dos rumores de O status de bilionário de Epstein, seu patrimônio enfrenta desafios legais de vítimas que alegam abuso. O novo testamento designou seu irmão Marcar como único herdeiro e estabeleceu um trust para salvaguardar os ativos.

Como as propriedades de Epstein foram vendidas para resolver questões legais, o executor do espólio enfatizou que os rendimentos contribuiriam para liquidação de ações judiciais pendentes e cobertura de custos operacionais.

Advogado Lisa Bloomrepresentando as vítimas de Epstein, defende a atribuição de todo o património aos sobreviventes, sublinhando que é o somente justiça eles podem alcançar.

As contínuas batalhas jurídicas em torno Propriedade de Epstein destacam a complexidade de desembaraçar as finanças de um homem acusado de crimes hediondos.