Jennifer Justine Wilsonamplamente reconhecido como Justine Muské uma autora e blogueira canadense conhecida por sua associação com um empresário bilionário Elon Musk. Apesar de ser conhecida como ex-mulher de Elon Musk, Justine construiu sua própria carreira de sucesso, acumulando um patrimônio líquido estimado entre US$ 3 e US$ 5 milhões, com alguns especulando que seja ainda maior devido ao acordo de divórcio.

Nascida em 2 de setembro de 1972, em Peterborough, Ontário, Canadá, Justine frequentou a Queen’s University em Kingston, Ontário, onde obteve o título de Bacharel em Literatura Inglesa e cruzou com Elon Musk. Mais tarde, ela se aventurou no Japão para ensinar ESL antes de se estabelecer na Califórnia.

O casamento de Justine com Elon Musk em 2000 e o divórcio subsequente em 2008 atraíram atenção significativa. Os relatórios indicam que ela buscou bens substanciais com o divórcio, incluindo um “Tesla Roadster, 10% da participação de seu marido na montadora e outros US$ 6 milhões”.

Quanto Elon Musk deu a Justine Musk?

Elon Musk teria pago US$ 20.000 por mês para suas despesas pessoais, incluindo roupas e sapatos, além de pagamentos separados de pensão alimentícia. O acordo de divórcio teria totalizado US$ 20 milhões, metade dos quais foi estruturado como pagamentos de pensão alimentícia e a metade restante como casa.

Além dos aspectos financeiros de sua vida, Justine também se estabeleceu por meio de escrita, blogs e esforços para falar em público. Ela é autora de vários livros, incluindo títulos como BloodAngel, Senhor dos Ossos e Não Convidado.

Quanto à forma como Justine utilizou sua riqueza, os detalhes são escassos. Embora se saiba que ela divide cinco filhos com Elon Musk, seus hábitos de consumo pessoal e contribuições de caridade permanecem em grande parte privados. Não existe uma conta pública no Facebook ou Instagram através da qual seu estilo de vida ou atividades filantrópicas possam ser facilmente observados.

Para concluir, Justine Musk abriu seu próprio caminho no mundo literário e além, acumulando um patrimônio líquido notável e ao mesmo tempo mantendo um certo grau de privacidade em relação a seus assuntos pessoais. Apesar da falta de informações confiáveis ​​sobre seu patrimônio líquido e hábitos de consumo, suas realizações na escrita e na oratória falam de seu sucesso e resiliência individuais.