Francis Ngannou declara ‘Não terminei com o MMA’ antes da luta de boxe com Anthony Joshua

Os dias de Francis Ngannou como lutador de MMA ainda não acabaram.

O ex-campeão peso pesado do UFC e lutador do PFL esteve em Londres na segunda-feira para uma coletiva de imprensa para promover sua próxima luta de boxe com Anthony Joshua, que acontece no dia 8 de março. Após a imprensa, Ngannou conversou com DAZN e declarou que ainda planeja retornar ao Competição de MMA em algum momento no futuro.

“É uma combinação”, disse Ngannou quando solicitado a escolher entre MMA e boxe. “Sou um cara que luta, quer dizer, não gosto muito de apanhar, mas gosto de bater nas pessoas. Sempre que tiver alguma pessoa boa para bater numa briga grande, me ligue, eu vou tentar bater e não ser atingido. É isso que importa.

“A essa altura ainda não terminei o MMA. Posso dizer que ainda não terminei o MMA, porque ainda acredito que ainda existem grandes lutas por aí que ainda posso oferecer aos fãs. Meus fãs de MMA foram minha base, que também me ajudaram a chegar nessa posição, então ainda estou pensando em como trabalhar com essa comunidade.”

Ngannou não luta no MMA desde que defendeu com sucesso o título dos pesos pesados ​​do UFC contra Ciryl Gane em janeiro de 2022. O que se seguiu foi um período de inatividade de 12 meses que terminou com ele e o UFC incapazes de chegar a um acordo sobre um novo contrato. Ele então renunciou ao título, tornando-se um agente livre, e mais tarde assinou com o PFL como executivo (incluindo ser nomeado presidente do projeto PFL África) e lutador, embora ainda não tenha lutado pela liga.

Na ausência de Ngannou, Jon Jones derrotou Gane pelo título vago no UFC 285. Ngannou e Jones discutiram publicamente a luta entre si durante anos e continuaram a se atacar após a saída de Ngannou da promoção. Apesar de sua história e da magnitude desse confronto potencial, Ngannou ainda favorece uma revanche contra o invicto astro do boxe peso-pesado Tyson Fury, para quem Ngannou perdeu por decisão dividida por pouco em outubro passado.

“Revanche contra Fury”, disse Ngannou quando questionado se preferia lutar contra Jones ou Fury. “Revanche contra o Fury, porque estou com gostinho de assuntos inacabados. Não fiquei bravo depois da decisão, mas ainda tenho esse sentimento de injustiça. Quando você sente que algo não estava certo, não estava certo, ainda tenho essa sensação. Eu ganhei a luta. Acredito que ganhei a luta. … Isso não importa neste momento, mas ainda tenho esse sentimento e realmente acho que posso fazer melhor.”