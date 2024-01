Francis Ngannou espera que Deontay Wilder se recomponha porque o tem em sua lista

Francisco Ngannou uma vez experimentou a emoção do boxe e agora não tem planos de desistir. O ex-campeão de artes marciais mistas (MMA) garantiu que veio para o boxe para ficar e já tem uma lista de quem quer enfrentar após a luta Fúria de Tyson, Deontay Wilder é um deles.

Há quase 11 anos, o combatente franco-camaronês tem sido uma das presenças mais temíveis no MMA argolas. Ngannou tem 20 lutas no currículo, com 17 vitórias, 12 por nocaute e três derrotas. Ele era o UFC campeão dos pesos pesados ​​e atualmente é um dos ídolos do PFL.

Com um histórico impecável e após superar grandes desafios em MMA, Ngannou decidiu dar o salto para o boxe, onde estreou em luta bastante divulgada contra o ex-campeão dos pesos pesados Fúria de Tyson.

A luta aconteceu em Riyadh, Arábia Sauditaem 28 de outubro de 2023. Ngannou sabia como conseguir Fúria em apuros, e ele o derrubou no terceiro assalto; porém, ele não conseguiu completar a tarefa e, no final, os juízes deram a vitória ao Fúria por uma controversa decisão dividida.

Ngannou veio para ficar

Longe de intimidá-lo, a derrota contra Fúria despertou em Ngannou o desejo de continuar tentando a sorte no boxe. “Estou aqui pela carreira no boxe e lá tenho muitos desafios, muitos nomes”, Ngannou disse em entrevista ao Clube de MMA da Sky Sports.

Francisco explicado, “Por exemplo, os três melhores caras que sempre tive foram Fury, Joshua e Wilder.” Ele enfrentou Fúria em outubro e entrará em conflito com Joshua em 8 de março, então resta apenas um desses nomes na lista.

mais selvagem sofreu um revés na carreira em dezembro com uma derrota inesperada para José Parker. Por enquanto, o “Bombardeiro de Bronze” não declarou nada sobre seu futuro imediato, mas já havia dito que estava disposto a enfrentar Ngannou.

Tudo é possível: Ngannou

Meses atrás, o americano disse que gostaria de fazer duas lutas com o franco-camaronês: uma no boxe e outra no boxe. “regra mista” corresponder. O retrocesso contra Parker colocar esses planos em dúvida, mas Ngannou garantiu que se mais selvagem“podemos nos recompor”, ele está pronto para a luta.

Ngannou lembrado, “Há dois meses falávamos sobre lutar contra Deontay Wilder no PFL. O cenário pode mudar rapidamente. Tudo é possível”.

Se Ngannou apresenta um bom desempenho contra Joshua e mais selvagem consegue voltar ao boxe com uma vitória, não demoraria muito para que uma das lutas mais esperadas pelos fãs se tornasse realidade.