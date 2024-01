Francis Ngannou x Anthony Joshua recebeu cartão amarelo para confronto na Arábia Saudita

A carreira meteórica de Francis Ngannou no boxe continua com um confronto contra o ex-campeão dos pesos pesados ​​Anthony Joshua na Arábia Saudita, de acordo com um novo relatório.

O veterano jornalista de MMA Ariel Helwani anunciou a luta na sexta-feira, citando o conselheiro real saudita Turki AlAlShikh. Uma coletiva de imprensa é esperada para 15 de janeiro para anunciar a data da luta, mas Helwani disse que AlAlShikh confirmou que ambos os lados assinaram um acordo para oficializar uma luta de 10 rounds entre pesos pesados ​​ainda este ano em Riad.

A reserva ocorre três dias depois que o co-promotor de Joshua, Eddie Hearn, do Matchroom Boxing, disse que as discussões estavam em andamento para uma luta “absolutamente colossal” entre Joshua e Ngannou; o confronto foi uma das três possibilidades que incluía Joshua enfrentando o vencedor do próximo unificador de título entre os campeões Tyson Fury e Oleksandr Usyk.

Joshua, o ex-campeão WBA, WBO, IBF e IBO, continuou sua turnê de retorno no mês passado, destacando Otto Walin como co-headliner ao lado de Deontay Wilder no card do Dia do Acerto de Contas na Arábia Saudita. A vitória aumentou a sequência atual de Joshua para três, após dois reveses para Usyk. As expectativas eram grandes para que Wilder enfrentasse Joshua em caso de vitória, mas o ex-campeão foi chateado por Joseph Parker.

Para o ex-campeão peso pesado do UFC Ngannou, a reserva é mais um grande golpe que ocorre três meses depois de uma quase reviravolta de Fury em sua estreia no boxe profissional. Anulado antes da luta, Ngannou chocou o mundo do boxe ao levar Fury ao seu limite, até mesmo derrubando o campeão em um ponto antes de perder por decisão dividida.