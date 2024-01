Franics Ngannou não acredita que Anthony Joshua se levantaria do soco que derrubou Fury

Francisco Ngannou está confiante de que seu conjunto de habilidades e poder de soco formidável são mais que suficientes para garantir uma vitória por nocaute contra Antônio Josué.

Desculpe, entrando apenas em sua segunda luta de boxe profissional, deve enfrentar o ex-bicampeão mundial em 8 de março em Riade, Arábia Saudita.

O veterano do MMA fez sua estreia no boxe profissional em outubro de 2023, travando uma luta sem título contra Campeão mundial do WBC, Tyson Fury.

Ngannou o desempenho foi de um nível que surpreendeu especialistas e fãs. Ele até derrubou Fury na terceira rodada e se envolveu em uma batalha altamente competitiva pelo restante da competição, com Fury finalmente garantindo uma vitória por decisão dividida em 10 rounds, para grande desgosto do acampamento de Ngannou.

O queixo de Joshua pode ter dificuldade para sobreviver à luta com Ngannou

No entanto, antes do seu potencial confronto com Joshuao ex-campeão de MMA acredita ter força suficiente para derrubar o britânico na contagem, com seu queixo notoriamente não é tão forte quanto o do rei cigano.

“O dia está marcado. Faltam dois meses e se algum deles achar que vai ter dinheiro fácil, que pena”, disse ao MMA Fighting.

“Se AJ levar o soco que Fury levou, não garanto que ele vai se levantar.

“Ouvi dizer que ele não tem queixo. Vou descobrir.”

Refletindo sobre O ano ativo de Josué em 2023onde ele esteve em ação três vezes e derrotou notavelmente o principal candidato Otto Wallin em cinco rodadas em 23 de dezembro, Ngannou reconheceu o desempenho louvável da estrela britânica. Porém, ele manteve a crença de que Joshua continua sendo o mesmo lutador que sofreu três derrotas no ringue.

“Acho que ele ainda é o mesmo lutador” Ngannou afirmado.

“Ser o mesmo lutador não significa que você não pode perder. Ele perdeu para Andy Ruiz. Ele perdeu para Oleksandr Usyk e ainda pode perder.

“A propósito, pretendo realmente dar-lhe uma derrota no dia 8 de março. Você ainda pode ser quem é, mas ainda assim perder. Ninguém está invicto.”