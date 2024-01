Frank Farian, fundador da Milli Vanilli e da Boney M, morre aos 82 anos

Sua morte ocorre 2 anos depois de ele ter sido submetido a uma cirurgia de substituição de válvula cardíaca que salvou sua vida. — ele colocou uma válvula cardíaca de porco no peito, porque a sua havia diminuído com a idade.

Seu movimento mais duvidoso, porém, ocorreu no final dos anos 80… Frank fundou a dupla pop de R&B Milli Vanilli. Oi cervo Fab Morvan dar Rob Pilatos como colírio para os olhos, enquanto ele recrutava outros artistas para cantar sucessos como “Blame It On The Rain” e “Girl You Know It’s True”.