Frankie Edgar escolhe Michael Chandler ‘totalmente’ em vez de Conor McGregor na luta dos médios

Frankie Edgar tem sua escolha para a suposta luta entre Conor McGregor e Michael Chandler.

McGregor anunciou recentemente que enfrentará Chandler na luta dos médios no dia 29 de junho, acordo que não foi confirmado por Chandler ou pelo UFC. Isso não impediu que os especialistas escolhessem um vencedor em potencial e especulassem sobre como o ex-campeão dos leves e penas se sairia com 185 libras.

Em uma recente sessão de perguntas e respostas em Toronto antes do UFC 297, Edgar foi questionado sobre quem ele acha que venceria a luta, e ele ficou do lado de “Iron Mike”.

“Se isso for em 1985, estou dizendo Chandler o tempo todo”, disse Edgar. “Aos 70, acho que Conor tem uma chance no primeiro round, mas eu vou para Chandler.”

McGregor lutou mais recentemente na categoria até 170 libras em uma luta trilogia contra Dustin Poirier. A luta terminou em desastre para McGregor, que não conseguiu continuar após os primeiros cinco minutos após quebrar a perna. Ele está afastado dos gramados desde o pay-per-view de julho de 2021 enquanto se recuperava.

Anos atrás, Edgar, ex-campeão dos leves e candidato a múltiplas divisões, convocou uma luta com McGregor. A luta nunca se concretizou, mas ele acha que teve uma boa chance de vencer “The Notorious”.

“No meu auge, acho que teria me dado bem com ele”, disse Edgar.

Edgar, 42, aposentou-se das competições em novembro de 2022, após derrota por nocaute para Chris Gutierrez. Durante a transmissão do UFC 297, ele foi anunciado como o primeiro indicado à classe 2024 do Hall da Fama do UFC. A data da cerimônia de posse ainda não foi anunciada, mas normalmente ocorre durante a Semana Internacional da Luta, em junho ou julho.

Nas perguntas e respostas, Edgar também foi questionado sobre outras lutas que ele gostaria de ter marcado durante sua passagem pelo UFC, mas na maioria das vezes ele se arrepende pouco.

“Na verdade não”, disse Edgar. “Todas as minhas perdas, quero recuperá-las. Talvez Dominick Cruz, poderia ter sido um bom confronto.”