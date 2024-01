FuiBrasil OFERECE EMPREGOS em dois estados

A FuiBrasil, empresa que busca trazer soluções práticas e tecnológicas com excelência no atendimento aos consumidores do mercado de telecomunicação, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, veja as vagas ofertadas:

Consultor (a) de Vendas SP – Suzano – SP – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas Externas – Mauá – SP – Venda Externa;

Promotor (a) de Vendas SP – Itapecerica da Serra – SP -Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas SP – São Paulo – SP – Venda Externa;

Representante de Vendas – Guarulhos – SP – Telecomunicações;

Promotor (a) de Vendas Externas BH – Contagem, Betim e Belo Horizonte – MG – Venda Externa;

Consultor (a) Comercial Externo – São Paulo – SP – Venda Externa;

Supervisor (a) de Vendas Externas – Belo Horizonte – MG – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas Externas – Belo Horizonte – MG – Venda Externa;

Estagiário (a) de Ensino Médio (Assistente Administrativo Backoffice) – Osasco – SP – Atendimento;

Vendedor (a) Externo (a) – Guarulhos – SP – Venda Externa;

Supervisor (a) de Vendas Externas – Osasco – SP – Venda Externa.

Mais sobre a FuiBrasil

Falando um pouco mais sobre a FuiBrasil, podemos destacar que trata-se de uma empresa focada em prestação de serviços com presença na Capital, Interior e Litoral de São Paulo.

Isto é, é uma empresa que somando a vasta experiência dos três sócios com o DNA jovem e inovador da FuiBrasil, buscando sempre se reinventar, garantindo agilidade e melhoria permanente dos seus processos.

Ao todo, são mais de 20 anos de experiência no mercado, focando em inovação e qualidade, além da capacitação e treinamento constantes da equipe. Quer dizer, é uma ótima porta de entrada no mercado de trabalho!

Confira alguns benefícios

Desconto em Farmácia;

Totalpass;

Premiações / Sem teto de Valor;

Uniforme;

Vale Transporte;

Vale Refeição;

Assistência médica e odontológica.



Consulte como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da FuiBrasil, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

