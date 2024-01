Funcionalidade começar a valer no país em 2024

O PIX surgiu no Brasil há poucos anos, e sua aceitação pela população foi muito positiva. Hoje em dia, é difícil encontrar uma pessoa que não utilize essa forma de transação financeira. Até mesmo as pessoas que não têm muita familiaridade com os meios digitais conhecem o sistema de pagamentos instantâneo.

Nos últimos dias, muitas notícias envolvendo a nova funcionalidade do PIX apareceram na internet. Trata-se do Pix Automático, a nova função do sistema de pagamentos instantâneos, que já tem data definida para começar a valer no Brasil. Mas você sabe o que vai mudar com a implantação da modalidade? Descubra tudo neste texto.

Saiba mais sobre o Pix Automático

Em primeiro lugar, vale destacar que o Banco Central (BC) começou a projetar o PIX em 2016, promovendo diversas mudanças e melhorias nos anos seguintes. Assim, apenas em novembro de 2020 que o sistema começou a valer de forma integral no país.

De acordo com o BC, o Pix Automático funcionará como uma versão do débito automático, de maneira mais aprimorada. Este serviço vai permitir aos usuários o pagamento de despesas recorrentes, como:

Contas de luz, água e telefone;

Escolas e faculdades;

Academias e condomínio;

Dívidas parceladas a longo prazo.

A saber, o funcionamento do Pix Automático ocorrerá através do convênio entre a prestadora de serviços e os bancos. Como poucos bancos oferecem essa modalidade, a nova funcionalidade deverá impactar fortemente a concorrência, segundo o Banco Central (BC).

No brasil, o débito automático depende de convênios bilaterais com as instituições. Portanto, há muita complexidade operacional, sem contar nos custos elevados. Tudo isso restringe o serviço a grandes empresas, ou seja, a população em geral não tem acesso ao serviço, mas sim as prestadoras de serviços públicos, em sua maioria.

Com a entrada em funcionamento do Pix Automático, as empresas de qualquer segmento e porte poderão acessar a funcionalidade. Em outras palavras, haverá uma abrangência do serviço, que permitirá o débito de consumo de vários serviços, como energia elétrica, gás, streaming, escolas, condomínios e academias, entre outros.



Pix Automático deverá facilitar a vida das pessoas

Segundo o BC, o Pix Automático deverá tornar mais fácil o débito automático de diversas contas, dando mais comodidade aos usuários. Em suma, os pagamentos ocorrerão de maneira automática, a partir da autorização prévia das pessoas.

Dessa forma, os brasileiros não precisarão mais se preocupar em realizar transferências ou pagamentos manuais todos os meses. Como as dívidas chegam mensalmente, e as pessoas acabam realizando as mesmas ações, o débito será automático será uma verdadeira liberdade desse compromisso.

Essa nova funcionalidade será muito prática e conveniente para os clientes, proporcionando economia de tempo e evitando o esquecimento do pagamento de contas e dívidas. O BC também revelou que haverá a redução dos custos administrativos. Isso beneficiará tanto os usuários quanto as empresas.

Veja como a nova modalidade vai funcionar

A nova modalidade do Pix terá o seguinte funcionamento:

A pessoa física informa à empresa que deseja pagar com o Pix Automático;

A empresa envia a proposta de pagamento pela modalidade;

O cliente confirma a autorização para o pagamento.

Além disso, a funcionalidade também poderá ter o seguinte esquema:

A empresa disponibiliza a opção de pagamento com o Pix Automático;

O cliente paga a conta via QR Code e tem a opção de aderir à modalidade.

Quando o Pix Automático começa a valer?

Em resumo, o lançamento da nova funcionalidade do PIX deverá acontecer com alguns meses de atraso. Inicialmente, o Banco Central (BC) havia projetado que o lançamento do Pix Automático ocorreria em abril de 2024.

No entanto, a entidade modificou a data de lançamento, e a modalidade vai começar a operar no Brasil apenas no dia 28 de outubro de 2024. O BC fez o anúncio da nova data no último dia 7 de dezembro, e agora resta aos brasileiros aguardarem o início do funcionamento da modalidade no país.

BC está desenvolvendo outras funcionalidades

Há alguns meses, o BC informou que está desenvolvendo outras funcionalidades para o PIX, além das citadas. “O uso de novas tecnologias que tornam a experiência de pagamento ainda mais rápida pode ser benéfico principalmente em alguns casos de uso específicos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público“, disse o BC no relatório de gestão do Pix.

No final de agosto, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que o Pix vai assumir o lugar dos cartões de crédito no país em algum momento. Inclusive, o BC vem planejando utilizar o sistema de pagamento instantâneo dessa maneira, ocupando o lugar dos cartões de crédito.

Em síntese, a nova função teria o poder de dispensar as bandeiras dos cartões de crédito, promovendo uma redução dos custos e das taxas de juros, pois haveria uma intermediário a menos no processo de utilização dos cartões. Isso mostra que os brasileiros poderão aproveitar o meio de pagamento instantâneo para utilizá-lo tanto como débito automático quanto como cartão de crédito.