Funcionário viral do Burger King compra primeira casa com arrecadação de fundos da Goodie Bag Fame

O funcionário do Burger King que se tornou viral por ganhar uma sacola de guloseimas medíocre em reconhecimento aos 27 anos sem faltar ao trabalho está finalmente vendo sua dedicação ser recompensada… de forma massiva.

Kevin Ford disse ao TMZ que comprou uma casa em dezembro. 13 com dinheiro arrecadado do GoFundMe que sua filha criou para ele após a fama online do verão passado.

Kevin diz que saiu com cerca de US$ 350 mil do fundo de crowdsourcing – que arrecadou quase US$ 500 mil, mas o GoFundMe ficou com uma fatia considerável – e usou cerca de metade para comprar uma casa em Pahrump, Nevada, por US$ 177 mil.

A nova casa de Kevin tem 3 quartos, 2 banheiros e 846 pés quadrados… com deck frontal coberto, quintal cercado e vista para as montanhas circundantes. Ele diz que vai investir mais dinheiro no local também.

Com o restante do dinheiro do GoFundMe, Kevin diz que deu uma parte à filha para que ela pudesse investir em uma casa para ela e seus netos… e ele guardou o resto para a aposentadoria.

Lembre-se…Kevin se tornou viral em junho de 2022, quando seu empregador lhe deu um saco de guloseimas com doces aleatórios para comemorar seus 27 anos sem perder um dia de trabalho.

A filha de Kevin aproveitou seu momento viral e criou um GoFundMe para que ele pudesse visitar sua família no Texas… e David Spade o que entre os grandes doadores de dinheiro.

Naturalmente, Kevin ainda está trabalhando no BK, mas houve uma grande mudança – ele diz que agora perdeu um dia… para uma aparição no programa “Today”.

Kevin diz que suas novas instalações ficam a cerca de uma hora de distância do trabalho, mas ele gosta de dirigir, então não se importa com o longo trajeto.



É incrível… Kevin nos conta que a fama viral literalmente salvou sua vida. Ele diz que estava deprimido e que o apoio de estranhos não só lhe deu um novo teto, mas também salvou sua vida.