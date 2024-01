Futebol amador em Penedo: Vasco do Tabuleiro vence campeonato municipal e Ponte Preta conquista Super Copa

Duas competições de futebol amador organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES) da Prefeitura de Penedo foram concluídas no último final de semana de 2023.

A maior disputa entre times da cidade e da zona rural do município chegou ao fim no sábado, 30, quando Vasco do Tabuleiro e Internacional de Penedo se enfrentaram. A partida final do campeonato iniciado com 37 equipes foi realizada no Estádio Dr. Alfredo Leahy.

A taça de campeão ficou com o time da comunidade remanescente quilombola, vencedora com o placar de um a zero, impedindo assim a conquista do bicampeonato pelo Inter.

Antes da decisão, o jogo preliminar colocou em campo a Ponte Preta e o Guarani para disputar o título de campeão da Super Copa, vencida pelo time da Ponte por 3 x 0.

Os jogos foram acompanhados por torcedores que também curtiram a entrega das medalhas e dos troféus aos finalistas, melhor goleiro e artilheiro do Campeonato Municipal de Futebol Amador realizado pela Prefeitura de Penedo.

As equipes de arbitragem também foram agraciadas com o reconhecimento do seu trabalho, iniciativa da SMES liderada pelo Secretário Juca Vasconcelos e demais membros da Secretaria Municipal de Esportes.

SECOM PMP