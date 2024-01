Fuvest publica resultado do Vestibular 2024

O Vestibular da Fuvest, organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular, é um dos mais disputados de todo o país. O processo seletivo permite o ingresso dos participantes aprovados à USP, Universidade de São Paulo.

Todos os candidatos inscritos na edição 2024 do Vestibular da Fuvest devem ficar atentos: o resultado já foi divulgado e pode ser acessado por todos os participantes.

Dessa maneira, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da Fuvest. Vamos conferir!

Vestibular Fuvest 2024: resultado já pode ser acessado

Conforme indicado no cronograma oficial do processo seletivo, o resultado do Vestibular 2024 da Fuvest foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 22 de janeiro.

A Fuvest publicou a lista com os nomes dos participantes aprovados na primeira chamada do Vestibular 2024. O resultado está disponível em formato PDF e pode ser acessado no site da Fuvest, sem necessidade de login ou cadastro na plataforma.

Por fim, devemos destacar que a Fuvest irá divulgar outras listagens com os nomes dos candidatos aprovados a partir da lista de espera. A segunda chamada do Vestibular 2024 será publicada no dia 14 de fevereiro.

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular 2024 da Fuvest e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Fuvest 2024: próximos passos



Todos os candidatos aprovados na primeira chamada devem ficar atentos aos próximos passos previstos pelo cronograma do Vestibular 2024 da Fuvest.

Nesta edição do Vestibular, a matrícula dos candidatos será realizada em duas etapas virtuais. A primeira etapa, chamada de pré-matrícula, deverá ser realizada entre as 8h do dia 29 de janeiro até às 16h de 01 de fevereiro.

A segunda etapa irá acontecer entre os dias 26 e 28 de fevereiro e todos os estudantes aprovada deverão efetivar as próprias matrículas. O processo será feito de forma virtual, como mencionado.

Vestibular Fuvest 2024: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular 2024 da Fuvest foi aplicado em duas fases. A primeira etapa aconteceu no dia 19 de novembro, enquanto as provas da segunda fase foram aplicadas nos dias 17 e 18 de dezembro de 2023.

A primeira etapa do processo seletivo consistia em questões de múltipla escolha sobre disciplinas estudadas ao longo do ensino médio. A segunda fase, por sua vez, foi formada por 22 questões dissertativas e por uma proposta de redação. O tema da redação do Vestibular 2024 da Fuvest foi: “Educação básica e formação profissional: entre a multitarefa e a reflexão”.

Além disso, alguns candidatos também participaram das provas de habilidades específicas (como no caso dos cursos de Artes Cênicas, Música e Arte Visual) entre os dias 03 e 06 de janeiro de 2024.

Vestibular Fuvest 2024: lista de leituras obrigatórias

A Fuvest divulgou a lista com os livros obrigatórios que foram abordados pelas questões do Vestibular 2024. As obras foram cobradas na primeira e na segunda fase.

Conheça as obras selecionadas para o Vestibular 2024 da Fuvest:

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles;

Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

Quincas Borba, de Machado de Assis;

Angústia, de Graciliano Ramos

Dois irmãos, de Milton Hatoum;

Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade;

Mensagem, de Fernando Pessoa

Nós matamos o cão tinhoso!, de Luís Bernardo Honwana;

Campo Geral, de Guimarães Rosa.

Vestibular Fuvest 2024: mais de 8 mil vagas foram oferecidas

Segundo as informações divulgadas, 114.432 estudantes participaram do processo seletivo da Fuvest e disputaram mais de 8 mil vagas. Do total de vagas, 4.888 vagas foram destinadas aos candidatos que optarem pela modalidade “ampla concorrência”. Além disso, 2.053 foram direcionadas aos candidatos de escola pública (EP) e as 1.206 vagas restantes, por sua vez, foram destinadas aos participantes EP/PPI.

Nesta edição do Vestibular, a Fuvest está oferecendo 8.147 vagas para diferentes cursos de graduação ministrados pela USP. No Vestibular 2024, o curso mais concorrido era Medicina, oferecido na cidade de São Paulo.