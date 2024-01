G4S está com mais de 300 VAGAS ABERTAS; Saiba mais!

A G4S, empresa do setor de facilities que cuida de pessoas, empresas e instituições há mais de cem anos, está com várias vagas de emprego disponíveis no presente momento. Dessa maneira, antes de falar com mais ênfase sobre a marca, saiba quais são as possibilidades de emprego:

Auxiliar de Limpeza – Contagem – MG – Limpeza;

Auxiliar de Limpeza – Belo Horizonte – MG – Limpeza;

Vigilante – Itabirito – MG – Segurança Patrimonial;

Vigilante Intermitente – Nova Lima – MG – Segurança Patrimonial;

Porteiro Líder – Barueri – SP – Segurança;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Porteiro (a) – Pouso Alegre – MG – Portaria Industrial, Comercial, Residencial;

Leiturista – Guarapuava – PR – Segurança;

Operador (a) de Monitoramento – Santa Cruz – RS – Rastreamento, Monitoramento;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Assistente Administrativo Bilíngue – São Paulo – SP – Administração Geral;

Vigilante Condutor – Itabira – MG – Segurança;

Operador (a) de Pá Carregadeira – Serra – ES – Construção Civil;

Jovem Aprendiz – Porto Alegre – RS – Segurança;

Recepcionista Bilíngue – São Paulo – SP – Efetivo: Receber visitantes e entregas na recepção. Enviar e receber malotes. Receber visitas para reuniões e encaminhar para o local correto e anunciando devidamente cada um. Atender selecionar e encaminhar telefonemas recebidos;

Fiscal de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Monitoramento – São José – SC – Rastreamento, Monitoramento;

Controlador (a) de Acesso – São Paulo – SP – Portaria Industrial, Comercial: Controlar o acesso de pessoas e veículos em áreas restritas, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidos. Verificar documentos de identificação e autorizações de acesso;

Agente de Asseio e Conservação – Santo André – SP – Produção.

Mais sobre a G4S

Sobre a G4S, é importantíssimo destacar que a companhia cuida de pessoas, empresas e instituições há mais de cem anos. É a líder global em segurança e facilities, com 585 mil colaboradores operando nos cinco continentes.

Além disso, da segurança de indústrias à manutenção de aeroportos, a G4S tem um amplo portfólio de serviços. Suas soluções customizadas ajudam algumas das maiores empresas do mundo a manter operações mais eficientes e seguras.

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Como você já pôde conferir a lista de vagas da G4S, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

