‘Gangster AF’: Profissionais reagem a Francis Ngannou marcando luta contra Anthony Joshua

Francis Ngannou está de volta.

O ex-campeão peso pesado do UFC enfrentará o bicampeão peso pesado Anthony Joshua ainda este ano em uma luta de boxe de 10 rounds de grande sucesso em Riad, na Arábia Saudita. A data oficial da luta ainda não foi anunciada, mas a coletiva de imprensa inicial já está marcada para o dia 15 de janeiro, em Londres.

É mais um grande golpe para Ngannou, que fez sua estreia no boxe profissional com um desempenho impressionante contra Tyson Fury em outubro passado. Apesar de ter sido universalmente eliminado para a luta, Ngannou deu a Fury um dos testes mais difíceis de sua carreira no boxe, derrubando o rei dos pesos pesados ​​​​no terceiro round antes de finalmente perder uma polêmica decisão dividida. O representante de longa data de Ngannou, Marquel Martin, disse ao MMA Fighting em novembro que “The Predator” ganhou “múltiplos e múltiplos sobre múltiplos” mais pela luta com Fury do que como campeão dos pesos pesados ​​do UFC.

Agora Ngannou está pronto para outro dia de pagamento monstruoso em seu segundo esporte. Confira a reação às notícias de sexta-feira e ao anúncio de Joshua vs. Ngannou abaixo.

Fazendo grandes movimentos no ano novo ♟️

2024 vai ser -Francis Ngannou (@francis_ngannou) 5 de janeiro de 2024

Francis Ngannou lutando contra Anthony Joshua em sua segunda luta de boxe, seu gangster demais! Ele está lutando contra caras que nem brigam entre si pic.twitter.com/UujW6qvsJ4 -Megan Anderson (@MeganAnderson) 5 de janeiro de 2024

Fair play para Francis Ngannou, dois líderes peso-pesados ​​consecutivos – Arnold Billy Allen (@Arnoldbfa) 5 de janeiro de 2024