Gangues do Equador provocam estragos em público após fuga da prisão de traficantes

O Equador foi lançado no caos total depois que um grande traficante de drogas escapou da prisão no fim de semana – estimulando membros de gangues de cartéis a causar estragos em todo o país.

Os vídeos que circulam online neste momento são absolutamente impressionantes da pior maneira possível: estes assassinos do cartel estão a gravar-se abrindo fogo indiscriminadamente em público.

Como dissemos… é uma confusão do mais alto grau, e as imagens perturbadoras que surgem estão a causar alarme na comunidade internacional. O governo do Equador já emitiu estado de emergência e militares foram destacados para controlar a situação.