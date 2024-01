ganho mais do que o mínimo. Vou receber aumento em 2024?

O governo federal segue nesta semana com as discussões em torno da previsão do aumento do piso previdenciário para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Agora o debate gira em torno do valor que será pago para as pessoas que recebem mais do que um salário mínimo.

Para quem recebe o piso previdenciário nacional, o martelo já está batido. Desde o final do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tinha proclamado que o valor deverá subir de R$ 1.320 para R$ 1.412, um aumento de R$ 92, ou de quase 7% em termos percentuais.

E quem mais de um salário mínimo?

Agora, a discussão vai focar nas pessoas que ganham mais do que o mínimo. Neste caso, o debate tende a ser mais difícil, porque não estamos falando de um valor único, mas de um patamar que varia a depender da pessoa que está recebendo a aposentadoria ou auxílio de qualquer natureza.

O tamanho do aumento para este público ainda não foi oficialmente definido pelo governo federal. De todo modo, já é possível antecipar que estas pessoas não deverão receber o aumento real, já que o plano geral é elevar o valor apenas de acordo com a inflação do ano anterior.

Os números da inflação deverão ser divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na próxima quinta-feira (11). A expectativa dos especialistas é de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) feche em 3,14% nos últimos 12 meses.

Caso o número se confirme, o saldo pago aos segurados que ganham mais de um salário mínimo do INSS ficaria em 3,14%. Desta forma, bastaria pegar o seu valor atual e acrescer em 3,14% para saber exatamente quanto você poderia começar a receber por mês, já a partir de fevereiro.

Sem aumento real



Caso este caminho seja mesmo confirmado, é possível afirmar que este grupo de segurados não teria aumento real da aposentadoria. Esta possibilidade deverá ser concedida apenas para as pessoas que recebem um salário mínimo. Neste caso, o valor será acrescido com base na inflação de 2023, e no Produto Interno Bruto de 2022.

Durante a campanha presidencial do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que elevaria o salário mínimo de maneira real todos os anos. Para o ano de 2024, esta promessa já foi oficialmente cumprida.

Os calendários do INSS em 2024

Abaixo, você pode conferir o detalhamento completo de pagamentos do INSS para todo este ano de 2024:

Para quem recebe o piso (R$ 1420)

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 1 25/jan 23/fev 22/mar 24/abr 24/mai 24/jun 2 26/jan 26/fev 25/mar 25/abr 27/mai 25/jun 3 29/jan 27/fev 26/mar 26/abr 28/mai 26/jun 4 30/jan 28/fev 27/mar 29/abr 29/mai 27/jun 5 31/jan 29/fev 28/mar 30/abr 31/mai 28/jun 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Segundo semestre

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 25/jul 26/ago 24/set 25/out 25/nov 23/dez 2 26/jul 27/ago 25/set 28/out 26/nov 24/dez 3 29/jul 28/ago 26/set 29/out 27/nov 26/dez 4 30/jul 29/ago 27/set 30/out 28/nov 27/dez 5 31/jul 30/ago 30/set 31/out 29/nov 30/dez 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan/25 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan/25 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan/25 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan/25 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan/25

Para quem recebe mais do que o piso previdenciário

Primeiro semestre

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 1 e 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul 2 e 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul 3 e 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul 4 e 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul 5 e 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Segundo semestre

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 e 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan/25 2 e 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan/25 3 e 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan/25 4 e 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan/25 5 e 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan/25

Vale lembrar que qualquer segurado pode consultar datas e valores dos pagamentos de suas aposentadorias e auxílios sem precisar sair de casa. Para tanto, basta acessar o app ou site do Meu INSS e entrar na sua conta. É preciso ter um login no sistema gov.br.