Garoto de Oklahoma de 13 anos se torna a primeira pessoa a chegar ao fim do Tetris

BA notícia que vem de Oklahoma é que um garoto de 13 anos completou Tetris, tornando-se o primeiro ser humano a fazê-lo, em uma conquista notável.

Todos os recordes acabarão sendo quebrados. Isso é algo que devemos ter em mente quando recebemos notícias como esta. Porém, quando, além disso, o autor do crime é um menino com cerca de 13 anos, devemos destacá-lo especialmente.

Will Gibson, de 13 anos, faz o impensável: completa Tetris pela primeira vezMC

Willis Gibsonmais conhecido como Blue Scuti, não só bateu o recorde de nível de Tetris que se pensava ser imbatível, mas também levou o jogo ao fim, batendo o software como tal, chegando ao final do jogo, algo que ninguém pensava ser possível .

O nível mais alto que pode ser alcançado em Tetris

Quando o criador do Tetris, Alexei Pajitnov inventou este jogo, é possível que ele estivesse pensando onde definir o limite do jogo. Sua decisão foi de 999.999 pontos. Isso é o que Gibson alcançou, atingindo o limite máximo de pontos e levando o jogo a um ponto em que as peças param de cair.

Até agora, os jogadores estabeleciam o limite humano no Tetris por volta do nível 29, onde já era considerado quase “injogável”. Bem, Gibson atingiu 157, provando que todos os recordes são superáveis, mesmo aqueles que só foram alcançados pela inteligência artificial.

Gibson o próprio contou sua história pessoal com Tetris. Apesar da juventude, começou a jogar em 2021, e hoje dedica cerca de 20 horas semanais a ele. Ele competiu e venceu torneios regionais e seu sonho é se tornar campeão mundial no Tetris Clássico.

Quando o Tetris foi criado?

Tetris foi criado em 1985, completando 40 anos, e foi lançado fora da União Soviética para se tornar um dos jogos mais populares já criados.