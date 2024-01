Gaten Matarazzo de ‘Stranger Things’ parece crescido no set da temporada final

Estrela de “Stranger Things” Gaten Matarazzo foi flagrado filmando a última temporada do sucesso da Netflix… e você tem que admitir, ele com certeza não parece mais um adolescente – apesar de eles tentarem manter a ilusão viva.

Gaten estava no set na quinta-feira na Geórgia, conversando – aparentemente sobre sua cena – entre as tomadas… vestindo a icônica camisa do Hellfire Club em frente ao túmulo de Eddie Munson, o adorável desajustado interpretado por José Quinn que morreu na temporada passada.

O personagem de Eddie e Gaten, Dustin Henderson, era grosso como ladrões no show, aliás… então você pode apostar que esta será uma cena bastante emocionante – e em outra nota, GM também deixou o cabelo crescer… muito parecido com Eddie.

Agora, falando do elefante na sala… Gaten não se parece com o garoto que era quando tudo isso estreou em 2016… o cara tem 21 anos agora, então mantê-lo como um adolescente no programa é complicado – e no entanto, é exatamente isso que eles estão tentando vender aqui.

Devemos observar… todo o elenco parece muito mais velho do que a idade de seus personagens – e os fãs vêm apontando isso há algum tempo… mas não está claro se esta temporada final envolverá algum tipo de salto no tempo, ou se escolherá onde a 4ª temporada parou. O salto no tempo ajudaria a tornar isso mais fácil em termos de compra das aparências maduras dos personagens.

Aliás, Gaten fez um grande nome após sua estreia no ‘ST’ – ele participou do filme “Honor Society”, apareceu na Broadway em shows como “Dear Evan Hansen” e ‘Sweeny Todd’, e apresentou/produziu executivo o Série da Netflix, “Encontros de pegadinhas”.