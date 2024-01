George Carlin Estate processa criador do AI Fake Special, ‘Harms His Rep’

George Carlin O espólio de está envolvendo a lei no especial de IA, “George Carlin: Estou feliz por estar morto” … processando os criadores pela “bastardização do verdadeiro trabalho e legado de Carlin”.

Eles estão pedindo a remoção imediata do especial e a destruição de todas as cópias, bem como danos não especificados.

O especial de uma hora com uma versão robótica de George fazendo trocação está disponível no YouTube desde 9 de janeiro – e a filha do falecido ícone Kelly Carlin-McCall tem sido o maior denunciante do projeto… divulgando uma afirmação afirmando que nenhuma tecnologia poderia replicar o gênio de seu pai.