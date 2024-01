George Clinton é homenageado com estrela na Calçada da Fama de Hollywood

A lenda do P-Funk acaba de ser homenageada com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood… e sua cerimônia de sexta-feira atraiu uma grande multidão, com uma celebração ainda maior. Também não estamos brincando… havia um grande número de pessoas fazendo fila no quarteirão para espiar essa coisa.

Claro, George chamou a atenção com sua roupa brilhante, colorida e deslumbrante… sério, você tem que ver sua roupa… ele está brilhando desde os sapatos, até as calças, até a camisa, até a jaqueta e por todo o caminho até para seu chapéu. É incrível que este ícone tenha 82.

Como você sabe… George vem deixando sua marca na música desde a década de 1960… ele era enorme na década de 1970 e renasceu recentemente na franquia de filmes ‘Trolls’… e agora o mano está finalmente recebendo o que lhe é devido. de La La Land com estrela certificada no terreno.

Apenas uma lista rápida dos sucessos dele e de sua banda … “Give Up the Funk”, “Flash Light”, “Aqua Boogie”, “Atomic Dog”, “Can You Get to That”, “Mothership Connection” e assim por diante. muito mais.