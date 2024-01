Gerard Pique retorna ao futebol… como treinador

To retorno de um jogador de futebol icônico está sobre nós como Gerard Piqué retorna ao jogo como treinador para sua primeira função de treinador pós-aposentadoria.

Piqué aposentou-se em novembro de 2022 depois de passar a maior parte de sua carreira com Barcelonaantes de empreender o projeto da Kings League com o Kosmos, mas quer estar presente desde a bancada.

“É um novo ano e depois de uma reflexão cuidadosa decidi voltar ao futebol”, disse. Piqué disse em sua conta X, especificando que será como treinador. “Compartilharei mais detalhes no final da semana.”

O jogador se aposentou do futebol profissional ao se despedir do Camp Nou em partida do campeonato contra o Almería em novembro e agora, pouco mais de um ano depois, a lenda do Barcelona confirma que sente falta do futebol.

Aliás, sua última participação no esporte foi no Ibainefico, em dezembro passado, na Arena Cupra de Barcelona, ​​sede do Liga dos Reis. Lá ele vestiu novamente a camisa do El Barrio e conseguiu fazer um hat-trick.

O retorno de Piqué ao futebol poderia afetar a Kings League?

No mundo da internet, criação de conteúdo e mídias sociais, 2023 foi marcado por um novo projeto relacionado ao futebol e entretenimento como o Liga de Reis e Rainhas. Aliás, este projeto foi vencedor do Prémio Ondas de melhor programa de entretenimento do ano.

Muita gente vai se perguntar se essa decisão de treinar pode afetar o envolvimento de Piqué, presidente da competição, na hora de comparecer aos programas. Isso e porque também é presidente do Andorra FC.

Para a edição de 2024, tudo está um pouco mais definido em termos de datas no calendário e mais organizado em relação ao ano passado, quando algumas coisas foram surgindo na hora.

Tanto é que já existe uma data definitiva para o Copa do Mundo de Reis que terá início em maio, com equipes de diversos países. Por ter tudo muito mais planejado, o primeiro Barcelona jogador pode ter muito mais tempo para se dedicar ao treinamento.

Ele fará isso no Liga dos Reis ou ele vai querer treinar um clube de futebol profissional? Como ele mesmo diz em seu post, em poucos dias saberemos mais detalhes.