Gertec Brasil OFERECE EMPREGOS no Norte e no Sudeste!

A Gertec Brasil, empresa que atua com soluções em tecnologia nas principais instituições financeiras e em todo o varejo, no Brasil e no exterior, está contratando novos profissionais. Sendo assim, antes de falar com mais detalhes sobre a companhia, consulte quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Desenvolvimento de Software II – Android e Embarcados – Manaus – AM e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Analista de Desenvolvimento de Software III – Diadema – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Analista de Desenvolvimento de Software III – Full Stack – Diadema – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Efetivo: Acompanhamento e cobrança de assinatura de contratos. Acompanhamento de prazos de OS no Workfinity. Atendimento ao cliente via telefone e WhatsApp. Responsável pelo processo de cancelamento de serviços (e-mail e abertura de OS’s);

Auxiliar de Produção – Diadema – SP – Efetivo;

Assistente de Produção – Diadema – SP – Efetivo;

Pessoa Gerente de Sistemas de Segurança – Diadema – SP – Efetivo;

Vagas na área Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Saiba mais sobre a Gertec Brasil

Sobre a companhia, podemos destacar que a Gertec Brasil desenvolve soluções de ponta para meios de pagamento, automação comercial e bancária, soluções de pesquisa e fiscais, além de plataformas de gerenciamento. Presente nas principais instituições financeiras e em todo o varejo, no Brasil e no exterior.

Além disso, com mais de 3 milhões de produtos no mercado, possui parcerias com as principais instituições financeiras do país. Atuar também no segmento de controle de ponto e soluções de pesquisa.

Em resumo, trata-se de uma empresa brasileira com mais de 700 colaboradores em diferentes locais: duas unidades fabris, Ilhéus e Manaus, uma unidade de negócios em São Paulo, onde estão também o time de pesquisa e desenvolvimento e uma unidade de serviços em Diadema. Além de uma rede credenciada de assistência técnica e suporte em todo o Brasil.

Confira o que é preciso para se candidatar

Como já foi possível verificar alguns detalhes das vagas da Gertec Brasil, a inscrição acontece de forma bem tranquila e simples. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!