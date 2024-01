Gervonta Davis dá um golpe pornográfico em Devin Haney enquanto o boxeador sugere que a luta não vai acontecer

Gervonta Davis aparentemente descartou uma possível briga com Devin Haney futuramente em uma troca com um fã nas redes sociais.

O nativo de Baltimore está invicto com um recorde de 29-0 e 27 nocautes após derrotar Ryan Garcia por nocaute em Las Vegas, Nevada, em abril. Desde então, ele avalia sua próxima grande luta, depois de passar 44 dias na prisão em 2023.

No início de maio, Davis foi condenado por seu acidente de carro em novembro de 2020, que feriu quatro pessoas. No entanto, ele aceitou um acordo judicial e se declarou culpado de quatro infrações de trânsito, o que significa que evitou uma pena de prisão. Mas ele foi preso por violar os termos e desde então foi libertado.

O campeão superleve do WBC – também conhecido como Abdul Wahid – agora planeja sua próxima luta no Reino Unido e não tem interesse em Haney ser seu oponente.

No domingo, Davis postou uma imagem gif em sua conta de mídia social de um homem jogando uma taça de vinho, que parecia estar relacionada ao seu time da NFL, o Corvos de Baltimoreque foram espancados no Jogo do campeonato AFC contra o Kansas City Chiefs.

Um de seus fãs aproveitou a oportunidade para implorar Davis para criar um confronto de dar água na boca com Devin Haney, que conquistou vários títulos de campeonatos mundiais em diferentes categorias de peso.

“DÊ-NOS DAVIS vs HANEY U GAH FAÇA ISSO PARA DA CITY CHAMP”, escreveu o usuário no X.

Mas Davis emitiu uma resposta cheia de palavrões, escrevendo: “B **** f*** Haney..onde está meu cachimbo de crack”, sugerindo que ele não concordou com a ideia, apesar dos relatos de uma bolsa de US$ 20 milhões.

Gervonta Davis continua conversa fiada com Devin Haney

As respostas de Davise não deveria ser uma surpresa, já que o jovem de 29 anos se envolveu em várias brigas públicas com Haney nas redes sociais, sem sinais de que vai esfriar tão cedo.

Uma postagem recente no X de Davis mirou em Haney alegou imitação, provocando uma resposta rápida e cortante deste último.

Davis deu o primeiro soco com um tweet afirmando: ‘Todos aqueles pequenos idiotas querem ser como eu… eu sou o maior teste deles… então eles não querem admitir, mas você pode espiar.’

Isto não só alimentou discussões dentro da comunidade do boxe, mas também sugeriu uma relutância percebida por parte Haney enfrentará Davis no ringue. E sua farpa mais recente contra seu colega boxeador apenas confirma sua posição.