GF Bonnie do Blueface faz tatuagem na bunda para contrariar o retrato do rosto de Chrisean

cristão Pedra não é o único Cara AzulOs vilões do ator dedicam seus corpos à foto dele enquanto ele está preso – há outra garota fazendo o mesmo … só que mais abaixo.

Na quarta-feira, sua namorada admitida, Bonnie, estreou uma tatuagem ENORME de sua autoria – que estava sendo feita em sua bunda. Na verdade, ela postou fotos e vídeos de si mesma deitada com as calças abaixadas e sua bunda com a caneca de BF estampada em sua bochecha esquerda.

Bonnie é membro do elenco original do “Blue Girls Club” de Blue – seu reality show de curta duração – mas sua tatuagem atrevida parece ter surpreendido até mesmo seu grupo de amigos mais próximos… porque eles estão dizendo que ela é uma idiota. No entanto, ela tem dobrado o dia todo, professando seu 💙 para Blue.

Devemos observar … Bonnie tem problemas com outras namoradas / mães de bebês de Blue – incluindo Chrisean e Jaidyn Alexis – e basicamente todas as outras mulheres na vida de BF. Parece que é por isso que ela está fazendo isso… quase como uma forma de “acertá-los”.

Com esse movimento, Bonnie parece estar tentando fincar sua bandeira em Blue – com a mensagem sendo… ele é todo meu, assim que for libertado da prisão em alguns meses, é claro.

Provavelmente vale a pena notar… Bonnie acaba de lançar uma nova pista intitulado “That’s My Daddy” … e é uma zombaria para toda a sua competição com Blueface – e apenas mais uma confirmação de que ele a tem sob controle, assim como todas as outras mulheres em sua órbita, ao que parece.



nos estúdios TMZ

TMZ Hip Hop acaba de confirmar com a loja de tatuagem de Chrisean que seu recém-plantado “Blueface” é na verdade permanente … mas como Bonnie, sua própria família acha que ela precisa se afastar.



