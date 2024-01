GF de Jordan Love Savagely Trolls fãs dos Cowboys após derrota nos playoffs para Packers

Jordão Amor namorada de longa data Ronika Stone Mal podia esperar para assar “Dem Boyz” depois que os Cowboys perderam para os Packers no domingo… o jogador profissional de vôlei se divertiu (diversão bem-humorada) às custas de um bando de fãs de Dallas que saíram mais cedo!

Claro, os Cowboys perderam por 48-32 (perderam por 27-0 no primeiro tempo)… e Stone, a primeira-dama da nação Cheesehead, teve um lugar privilegiado, sentada no meio do campo enquanto observava seu homem dividir a defesa de Dallas.