Giannis Antetokounmpo revela que pensa no Indiana Pacers antes de fazer sexo

Svocê já sabe Milwaukee Bucks estrela Giannis Antetokounmpoo adora contar muitas piadas, algumas são piadas de pai e outras são muito NSFW. Tudo depende do cenário e do contexto. Mas recentemente, um jogo em que perdeu pela quarta vez contra o mesmo time nesta temporada é motivo suficiente para contar uma piada sobre NSFW. Giannis queria deixar claro que está obcecado em vencer o Pacers de Indiana nesta temporada porque seu time já perdeu muitas vezes para contar contra eles. Esses Pacers, no entanto. Um time que atualmente tem 19-14 e ontem à noite derrotou o poderoso Bucks que tem 24-10. Grande diferença em termos de resultados dos dois times.

Presentes inesperados de Giannis Antetokounmpo em quadra surpreendem Vinicius Jr.Twitter

Giannis queria que os repórteres soubessem que esses Indiana Pacers estão vivendo dentro de sua cabeça sem pagar aluguel devido às quatro derrotas que já sofreu nesta temporada. Isso é o que Giannis disse aos repórteres com a piada incluída: “Acho que percebemos como equipe que existem times que podem nos vencer quatro vezes em uma temporada. em casa, quando você dorme, quando você acorda, você pensa nisso. Agora, quando você volta e faz exercícios, você pensa nisso.” “No All-Star Break, quando você estiver em uma praia emocionante com sua família, espero que você pense sobre isso. Quando você está prestes a ficar maluco à noite, você pensa sobre isso.”

Até onde os Pacers podem chegar nesta temporada?

Embora ainda esteja no início da temporada, o Indiana Pacers tem um dos jogadores mais prolíficos da temporada com Tyrese Halliburton. O craque tem média de 17,5 pontos + assistências por jogo. No momento, ele é considerado o melhor armador da Conferência Leste entre os resultados mais recentes. Na verdade, ele se tornou o terceiro jogador na história da NBA a ter jogos consecutivos com 20 pontos e 20 assistências. Os outros dois jogadores que fizeram isso acontecer foram ninguém menos que Magic Johnson e John Stockton. Há uma chance de você já ter ouvido falar deles.