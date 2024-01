Gigantes brincando com Eagles enquanto Jalen Hurts e AJ Brown continuam a se desintegrar

Tele Gigantes de Nova York estão atualmente liderando o Filadélfia Eagles 24-0 no intervalo no confronto da semana 18 de domingo no MetLife Stadium como quarterback do Philly Jalen dói e receptor amplo AJ Brown estão fora do jogo devido a lesão.

Hurts, de 25 anos, saiu momentaneamente do campo com uma terrível lesão no dedo antes de retornar imediatamente para fazer uma interceptação. Ele foi então substituído por Marcus Mariotaque fez uma escolha em sua primeira tentativa de passe.

Brown, de 26 anos, sofreu uma lesão no joelho no início do jogo, após uma falha na bola. Ele saiu para o vestiário e não voltará a jogar.

Os Eagles entraram na disputa com tudo em jogo, especificamente o segundo colocado no NFCenquanto os Giants já foram eliminados da disputa dos playoffs.

Tudo está dando certo para os Giants, mesmo em times especiais, com um punt dos Eagles se transformando em uma das jogadas mais engraçadas de NFL história.

Linebacker dos gigantes Cam Marrom bateu apostador dos Eagles Braden Mann depois de um punt e o segurou quando este tentou o flop.

Embora alguns possam argumentar que Brown ainda merecia uma bandeira por agredir o chutador, foi um erro hilário, especialmente porque funcionou.