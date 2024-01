Giraffas volta a ABRIR mais de 50 cargos; Veja as opções!

O Giraffas, famosa rede de restaurantes que se autodenomina como a maior e mais reconhecida rede de alimentação completa do Brasil, está com inúmeras opções de emprego disponíveis no momento. Quer dizer, antes de falar mais sobre, verifique quais são as oportunidades mencionadas:

Atendente de Restaurante – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Restaurante – Carone Mall – Serra – ES – Atendimento;

Atendente de Restaurante – Canoas – RS – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Restaurante – Cuiabá – MT – Atendente / Recepção / Garçom;

Coordenador (a) de Restaurante – São Paulo – SP -Gastronomia: Controlar toda rotina do restaurante de acordo com a sequência de etapas de trabalho definidas, desde a abertura. Atendimento e fechamento das operações. Acompanhar os processos e etc;

Subgerente / Gerente de Restaurante – Erechim – RS – Lanchonete, Fast Food;

Assistente de Restaurante – Erechim – RS – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Restaurante – Maringá – PR – Atendente / Recepção / Garçom;

Subgerente de Restaurante – São Paulo – SP – Gastronomia;

Estagiário (a) de Restaurante – Fortaleza – CE – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Estagiário (a) Administrativo – São Paulo – SP – Suprimentos;

Gerente Operacional – Cabo Frio – RJ – Logística;

Gerente de Plantão – Canoas – RS – Efetivo;

Gerente de Plantão – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Giraffas

Sobre o Giraffas, é legal frisar que sua história começou em 1981. Com o passar do tempo, o Giraffas se consolidou no mercado, principalmente após a adoção do sistema de franquias em 1991, com cerca de 400 unidades em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2021.

Ao longo dos 40 anos de história foi sempre inovador, antecipando as tendências do mercado e hoje apresenta um cardápio variado com mais de 186 opções, além de desenvolver cardápios sazonais e regionais que somam à diversidade de sabores. São 2 milhões de refeições servidas mensalmente.

Por fim, como sociedade anônima de capital fechado, faturou acima de R$700 milhões em 2019, por exemplo. Não à toa, mantém-se como a maior rede de refeições completas do mercado com capital 100% nacional.

Como fazer para se candidatar em uma das vagas?

Agora que as vagas do Giraffas já foram expostas, você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



