Gisele Bündchen recebe reação dos filhos por causa do estilo parental

Gisele Bündchenos dois filhos de estão desafiando seu estilo parental como o Tom Brady-Bündchen família se adapta para viver após o divórcio em 2022.

O relacionamento deles terminou depois de uma briga, supostamente por causa do ex-Patriotas da Nova Inglaterra a decisão da estrela de encerrar sua aposentadoria ingressando no Bucaneiros de Tampa Bay aos 43 anos, mas desde então ela minimizou isso.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

Portanto, agora o modelo brasileiro tem que se adaptar a uma nova vida e é uma vida em que duas abordagens diferentes podem às vezes colidir com a forma como seu filho de 14 anos, Benjamin, e sua filha de 11 anos, Vivian, esperam ser tratados.

“Às vezes, recebo resistência [from the kids]”, Bündchen disse ao Harper’s Bazaar: “Especialmente porque agora eles estão em duas casas diferentes e há duas maneiras diferentes.”

Ela acrescentou que tenta fazer com que os jovens pensem sobre que tipo de pessoa querem ser, mesmo em coisas simples como as rotinas matinais.

“‘A maneira como você arruma seu quarto'” Bündchen lembrou-se de ter contado a eles. ‘A forma como você organiza e arruma sua cama é a forma como você vai conduzir sua vida, se não estiver aprendendo aqui e agora, quando e com quem?'”

O divórcio não a afeta

Após 13 anos de casamento, BündchenO relacionamento de Bianco com o heptacampeão do Super Bowl chegou ao fim.

Durante o ano e um pouco desde então, ela esteve ligada a alguns relacionamentos, mas principalmente com seu treinador de artes marciais, embora ela não esteja prestando muita atenção à conversa insistindo que quer viver sua própria vida.

“Se vou ser afetada por isso, nunca vou viver a minha verdade”, explicou ela. Quando você tenta ser essa pessoa que tenta agradar e ser aceito e tenta conseguir isso do mundo exterior, você nunca será verdadeiramente quem você é.

Ela também insistiu firmemente que o relacionamento com a estrela da NFL terminou por mais motivos do que sua decisão de encerrar a aposentadoria em 2020.

“Uau, as pessoas realmente fizeram isso [decision]”, Bündchen disse à Vanity Fair em março de 2023. “O que foi dito é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Não é tão preto e branco.”