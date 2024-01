Gisele Bündchen se despede emocionada após perda de sua mãe ‘anjo’

EUnão sincero Instagram post, a supermodelo Gisele Bündchen se abriu sobre o recente falecimento de sua mãe, Vania Nonnenmacherexpressando tristeza e gratidão pela presença impactante que sua mãe teve em sua vida.

O antigo Anjo da Victoria’s Secret43, compartilhou uma série de fotos de família junto com uma legenda sincera no Terça-feiraditado, “Amada mãe, dói saber que não poderei mais te abraçar, mas sei que você sempre estará zelando por nós.”

A mãe de Bündchen faleceu aos 75 anos



Refletindo sobre as virtudes de sua mãe, Bündchen a homenageou por incorporar amor, força, compaixão, coragem e graça.

Ela adicionou, “Estou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Seu amor sempre nos guiará. Verei você em meus sonhos. Te amo.”

Nonnenmachermãe de seis filhas, incluindo Gisele e sua irmã gêmea Patríciafaleceu aos 75 anos após uma batalha contra o câncer.

Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, Brasilconfirmou sua morte, informando que ela havia sido internada em 26 de janeiro e faleceu 28 de janeiro.

O Supermodelo brasileira já havia compartilhado os desafios de cuidar de seus pais doentes, expressando como isso tinha sido difícil para ela e toda a sua família.

Apesar das dificuldades, Bündchen enfatizou a importância de várias ferramentas, incluindo a meditação, o exercício diário e o compromisso com o bem-estar através da nutrição, para navegar em tempos difíceis.

Gisele muitas vezes ia às redes sociais para compartilhar vislumbres de sua mãe, desde sentimentos sinceros Dia das Mães homenagens a fotos de reuniões familiares.

Nonnenmachercaixa de banco aposentada, desempenhou um papel fundamental na criação de suas filhas no que a Vanity Fair descreveu como um “família trabalhadora de classe média” em Horizontina, Brasil.

Como Gisele e sua família lidam com a perda, o comovente tributo da supermodelo é um testemunho do impacto duradouro do amor de uma mãe e das memórias queridas que permanecerão para sempre em seus corações.