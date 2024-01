Gocil inicia 2024 com MUITAS VAGAS abertas; Envie o currículo!

A Gocil, companhia que é maior empresa de segurança e multisserviços do Brasil, com cerca de 30 anos de atuação, está recrutando profissionais para compor a sua equipe de funcionários. Quer dizer, se você está buscando um novo trabalho, vale a pena consultar a lista abaixo:

Supervisor (a) Operacional – Caxias do Sul – RS – Produção;

Porteiro (a) – Ponta Grossa – PR – Portaria Industrial, Comercial, Residencial;

Porteiro (a) – Itajaí e Gaspar – SC – Portaria Industrial, Comercial, Residencial;

Auxiliar de Limpeza – Extrema – MG – Limpeza;

Auxiliar Operacional Administrativo – São Caetano do Sul – SP – Recursos Humanos (Generalista);

Auxiliar de Serviços Gerais – Itajaí – SC – Limpeza;

Auxiliar Operacional – São Caetano do Sul – SP – Produção;

Auxiliar de Limpeza – São Caetano do Sul – SP – Limpeza;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Vigilante CPTM – São Paulo – SP – Vigilância;

Bombeiro (a) Civil Intermitente – Maringá – PR – Fiscalização;

Auxiliar de Serviços Gerais – Balneário Camboriú – SC – Limpeza;

Bombeiro (a) Civil Intermitente – Curitiba – PR – Efetivo;

Vigilante – Itajaí – SC -Vigilância;

Controlador (a) de Acesso – Jundiaí – SP – Portaria Industrial, Comercial, Residencial;

Recepcionista – Vivência Com RH – São Caetano do Sul – SP – Recepção;

Jovem Aprendiz Administrativo – São Caetano do Sul – SP – Administração Geral;

Fiscal de Loja – São Paulo – SP – Fiscalização;

Auxiliar de Manutenção – Condomínio de Alto Padrão – São Caetano do Sul – SP – Efetivo.

Mais sobre a Gocil

Focando mais na empresa em questão, vale muito a pena ressaltar que a Gocil é uma empresa especializada em soluções para Segurança Empresarial, Segurança Pessoal, Segurança Eletrônica e Serviços. De forma única no mercado, integra pessoas, processos e tecnologia de ponta.

Contando mais sobre a sua história, a companhia surgiu em 1985 e hoje conta com mais de 23 mil funcionários. Atua em mais de 1.000 clientes nos estados Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Até por isso, é famosa por garantir a segurança de mais de 1.000 clientes pelos principais estados do Brasil.

O que é preciso para se candidatar ainda nesta semana?

Agora que as vagas da Gocil já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!