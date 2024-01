Golpe Nubank: saiba como funciona e veja como se proteger

O avanço da tecnologia trouxe muitos benefícios para a sociedade, mas também abriu novas oportunidades para golpistas. Um dos alvos mais comuns é o Nubank, uma renomada empresa de serviços financeiros que oferece um cartão de crédito sem anuidade e uma conta digital. Infelizmente, muitos brasileiros têm sido vítimas de golpes que utilizam o nome do Nubank para roubar informações pessoais e financeiras.

Neste artigo, explicaremos como funciona o golpe do Nubank e forneceremos dicas essenciais para se proteger contra fraudes. Também abordaremos as medidas tomadas pela empresa para garantir a segurança de seus clientes.

Como funciona o golpe Nubank

O golpe do Nubank começa geralmente com o recebimento de uma mensagem de texto ou uma ligação informando ao consumidor que foi realizada uma compra com seu cartão da empresa. Em seguida, os golpistas solicitam que o usuário confirme a transação ou entre em contato com um número de telefone falso, ou clique em um link suspeito.

Essas mensagens costumam incluir um número 0800, que é uma Discagem Direta Gratuita (DDG), para conferir credibilidade. No caso de ligações telefônicas, uma secretária eletrônica informa sobre a compra e pede que o cliente digite um número caso não reconheça o valor. Ao fazer isso, o usuário é direcionado para uma central falsa, onde conversa com uma pessoa real, em vez de um robô.

Nesse momento, o indivíduo é vítima do golpe e pode ter seus dados roubados.

Identificando golpes por SMS

Existem algumas precauções que você pode tomar para evitar cair em golpes que utilizam mensagens de texto. Primeiramente, evite clicar em links recebidos por SMS. Bancos e instituições financeiras raramente entram em contato solicitando que os clientes acessem determinados links para resolver questões relacionadas às suas contas. Em caso de dúvida, entre em contato com os canais oficiais da instituição financeira para obter informações confiáveis.

Além disso, fique atento aos detalhes da mensagem, como o número de telefone que ligou e o site acessado. As mensagens enviadas por instituições financeiras costumam apresentar números com até seis dígitos. Se houver erros gramaticais no texto recebido ou no domínio do site mencionado na mensagem, desconfie imediatamente, pois pode ser uma fraude.



Você também pode gostar:

O site oficial do Nubank também alerta para que eles só entram em contato por meio de redes sociais, utilizando perfis oficiais, ou pelos números de telefone oficiais. Portanto, desconfie de qualquer comunicação que não esteja alinhada com esses canais.

Medidas de proteção

A melhor maneira de se proteger contra golpes é evitar fornecer informações pessoais a terceiros, seja por mensagem de texto ou por ligação. Nunca forneça informações de cartão de crédito, senhas ou outros dados sensíveis, mesmo que solicitados por uma suposta instituição financeira.

Além disso, é importante resistir à tentação de clicar em links suspeitos, especialmente aqueles enviados por meio de perfis de redes sociais, como Facebook e Instagram. Muitos golpistas criam perfis falsos que possuem as mesmas fotos de perfil e histórias das lojas oficiais. Sempre desconfie e verifique a autenticidade antes de fornecer qualquer informação.

Outra medida importante é diversificar as senhas utilizadas em sites de compras. Nunca utilize a mesma senha para diferentes cadastros, pois, caso um site seja comprometido, suas informações em outros sites também estarão em risco.

Por fim, nunca forneça códigos de verificação recebidos por SMS a terceiros. Esses códigos são enviados para confirmar sua identidade e, portanto, devem ser mantidos em sigilo. Nenhuma loja ou instituição financeira solicitará senhas, ou dados pessoais dessa forma. Caso seja solicitado, desconfie imediatamente.

Ações do Nubank para garantir a segurança

O Nubank está constantemente investindo em tecnologias e aprimorando seus sistemas de segurança para proteger seus clientes de golpes e fraudes. A empresa utiliza algoritmos avançados para detectar atividades suspeitas em tempo real, o que permite uma resposta rápida a qualquer incidente.

Além disso, o Nubank possui uma equipe especializada em segurança cibernética que monitora constantemente as transações e atividades dos clientes. Caso seja identificado algum comportamento incomum, a equipe entra em ação imediatamente para investigar e tomar as medidas necessárias para proteger os clientes.

A empresa também mantém um canal de comunicação aberto com os clientes, para que eles possam relatar qualquer atividade suspeita ou golpes relacionados ao Nubank. Dessa forma, a empresa pode agir rapidamente para resolver o problema e proteger outros usuários.

Ademais, infelizmente, golpes utilizando o nome do Nubank têm se tornado cada vez mais comuns. Porém, seguindo as dicas de segurança mencionadas neste artigo e mantendo-se informado sobre as medidas tomadas pelo Nubank para garantir a segurança de seus clientes, você pode se proteger contra fraudes e golpes.

Lembre-se sempre de que é importante manter a cautela ao receber mensagens de texto ou ligações suspeitas. Nunca forneça informações pessoais ou clique em links desconhecidos. Em caso de dúvida, entre em contato com o Nubank por meio dos canais oficiais para obter orientações confiáveis.

Proteger suas informações pessoais e financeiras é fundamental para evitar problemas futuros. Mantenha-se seguro e esteja sempre atento aos golpes mais recentes. O Nubank está comprometido em garantir a segurança de seus clientes, mas contar com a colaboração e conscientização de todos é essencial para combater as fraudes.