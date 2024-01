Governo ACABOU de liberar saque FGTS para ESTE GRUPO

No começo de 2023, a modalidade de saque FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) chamada saque-aniversário, atingiu níveis altos. Isso mostrou o interesse expressivo dos empregados nessa forma de retirada.

Informações da Caixa Econômica indicam que mais de 2,2 milhões de retiradas foram feitas. Então, com isso, tem-se um valor substancial de R$ 1,11 bilhão coletados das contas. Agora, em janeiro de 2024, é a vez de os cidadãos que nasceram nesse mês efetuarem o saque FGTS.

Como é a modalidade do saque-aniversário

Este sistema, implementado em 2020, permite que o indivíduo retire, a cada ano, uma porção do seu saldo durante o mês do seu nascimento. Todavia, é crucial enfatizar que, ao escolher esta alternativa, o empregado renuncia ao direito de retirar o montante total em caso de término do contrato de trabalho sem uma causa específica. Dessa forma, só terá acesso apenas à indenização de desligamento.

Para participar do saque-aniversário, é necessário optar através da plataforma online da Caixa Econômica Federal, seja o site oficial ou app. Com isso, é possível manifestar concordância e entender as condições envolvidas.

A escolha não é definitiva, mas exige um intervalo de dois anos para retornar ao método anterior, denominado saque-rescisão. Por isso, é vital que os empregados analisem minuciosamente suas situações antes de decidirem.

Guia para realização do saque FGTS anual

Para efetuar a solicitação do saque anual do FGTS, é imprescindível realizar o procedimento até o final do mês de nascimento do empregado. Só assim se garante o recebimento do valor no mesmo ano.

Se o cadastro for efetivado após esse prazo, a retirada só será possível no ano subsequente. Abaixo, confira o guia detalhado para adesão e retirada dos recursos.



Inscrição no app FGTS

Faça o download do aplicativo FGTS para smartphones Android e iOS;

Complete as informações solicitadas no primeiro login (número do CPF, nome completo, data de nascimento, endereço de e-mail e estabeleça uma senha de seis caracteres);

Confirmação via E-mail – Depois de preencher, valide a inscrição através de um e-mail. Abra sua caixa de mensagens e clique no hyperlink fornecido para autenticação;

Entrada no app – Digite o número do CPF e a senha estabelecida no aplicativo;

Responda a questões suplementares sobre sua trajetória laboral;

Com o acesso concedido, navegue até a categoria “Minhas Retiradas”;

Selecione a alternativa “Saque-Aniversário”;

Revise e concorde com os termos para formalizar a adesão;

Verificação e solicitação de retirada – Na seção subsequente, cheque os montantes já disponibilizados;

Requisite a retirada, informando os detalhes de uma conta bancária de sua propriedade;

O dinheiro será creditado na sua conta após cinco dias úteis.

Vale ressaltar que a opção pelo saque FGTS aniversário não é compulsória. Portanto, ela representa uma decisão que cada indivíduo deve ponderar de acordo com seus requisitos e objetivos financeiros.

Cronograma para o saque FGTS aniversário 2024

Atente-se ao calendário oficial para este período do saque anual: