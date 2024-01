Governo anuncia 110 vagas para concursos Sead e PiauíPrev

Aval dos concursos foi publicado no Diário Oficial

Concursos com 110 vagas foram autorizados pelo Governo. Portanto, os interessados deverão se atentar às informações.

As chances serão para Sead e PiauíPrev.

Novo Concurso Piauí Anunciado pelo Governador Rafael Fonteles

O governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, recentemente deu o sinal verde para a realização de um aguardado concurso público, visando preencher 110 vagas na área. A autorização, divulgada no Diário Oficial na última sexta-feira, 5 de janeiro, confirma a abertura de oportunidades na Secretaria de Estado da Administração (Sead) e Previdência do Estado.

Distribuição de Vagas

Dentro do total de 110 vagas disponíveis, 90 delas estão destinadas à carreira de analista governamental, que faz parte da estrutura de gestão governamental. Essas oportunidades serão divididas da seguinte forma:

45 vagas para o quadro de pessoal da Secretaria de Administração (Sead)

45 vagas para o quadro da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan)

As 20 vagas restantes serão destinadas ao cargo de analista previdenciário no quadro da Fundação Piauí Previdência (PiauíPrev).



Você também pode gostar:

Detalhamento das Vagas por Especialidade dos Concursos

O documento de autorização apresenta uma distribuição mais detalhada das vagas, especificando as especialidades contempladas nos próximos concursos Piauí, destinadas aos analistas das carreiras de Gestão Governamental e Previdenciária.

Secretaria de Administração – Sead

Analista governamental – Especialidade Gestão Pública: 20 vagas

Analista governamental – Especialidade Tecnologia da Informação: 15 vagas

Analista governamental – Especialidade Infraestrutura: 10 vagas

Secretaria de Estado do Planejamento- Seplan

Analista governamental – Especialidade Planejamento e Orçamento: 25 vagas

Analista governamental – Especialidade Tecnologia da Informação: 10 vagas

Analista governamental – Especialidade Infraestrutura: 10 vagas

Fundação Piauí Previdência – PiauíPrev

Analista previdenciário: 20 vagas

Cadastro Reserva e Próximos Passos

Além das vagas anunciadas para os Concursos, o aval também estabelece a formação de um cadastro reserva, com limite de até três vezes o número de vagas oferecidas em cada edital.

O próximo passo no processo será a constituição da comissão, encarregada de iniciar o processo de escolha da banca organizadora.

Projeto de Lei para Criação do Quadro de Efetivos

No final do mês de agosto, o Governo do Piauí encaminhou à Assembleia Legislativa do estado (Alepi) o Projeto de Lei (PL) de nº55, com o intuito de estabelecer o quadro pessoal de efetivos da PiauíPrev. Esse movimento sinalizou o início do fortalecimento do aguardado concurso público da PiauíPrev.

Previsões do Projeto de Lei e Estrutura da Carreira de Analista Previdenciário

O PL 55 propunha a criação de 20 cargos de analista previdenciário, mesma carreira contemplada na recente autorização para o concurso. A carreira do analista previdenciário, conforme estabelecido, será subdividida em cinco classes (I, II, III, IV e Especial), cada uma com cinco referências (A, B, C, D e E).

O vencimento inicial para a classe I e referência A está estipulado em R$11.549,35, podendo alcançar a cifra de R$20.860,19 no topo da carreira.

Atribuições do Analista Previdenciário

O texto do PL delineou as principais atribuições do cargo de analista previdenciário, destacando suas responsabilidades na execução de atividades analíticas, assessoramento e trabalhos técnicos no âmbito de competência da PiauíPrev. Além disso, enfatizou a elaboração de estudos e propostas voltadas para o aperfeiçoamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí.

Fundação Piauí Previdência

Fundada em 2016 pela Lei nº 6.910, a Fundação Piauí Previdência, até o momento, não dispõe de um quadro de pessoal próprio. Atualmente, as atividades do órgão são desempenhadas por servidores do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Piauí, evidenciando a necessidade da realização do concurso para fortalecer e consolidar a estrutura da PiauíPrev.

Função do órgão

A PiauíPrev, que é como a gente chama a Fundação Piauí Previdência, cuida do dinheiro que os servidores públicos do Piauí recebem quando se aposentam. Eles fazem isso para garantir que as pessoas que trabalharam muito tempo tenham um dinheiro certo todo mês quando pararem de trabalhar.

A PiauíPrev ajuda a criar regras justas para a aposentadoria, pensando em como não vai faltar dinheiro para todo mundo. Eles também dão conselhos importantes para o governo sobre as decisões relacionadas à aposentadoria dos servidores.

Além disso, a PiauíPrev faz todo o trabalho prático, como calcular quanto cada pessoa vai receber de aposentadoria e organizar os pagamentos. Eles ficam de olho para ter certeza de que o dinheiro do pessoal vai durar por muito tempo.

Então, resumindo, a PiauíPrev é como o “banco” dos servidores do Piauí, garantindo que todos tenham um dinheiro certo todo mês quando se aposentam. Eles cuidam de tudo para que as pessoas possam ficar tranquilas quanto ao seu futuro.