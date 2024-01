Governo anuncia novo auxílio no valor de R$ 800. Veja quem recebe

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, anunciou nesta segunda-feira (15), a criação de um novo auxílio emergencial. Trata-se de um benefício de caráter social que fará pagamentos no valor de R$ 800 para alguns grupos sociais no Brasil.

O foco agora é usar esta quantia para ajudar as pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas em cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. No último final de semana, ao menos 12 pessoas morreram em decorrência dos efeitos do temporal que atingiram a região.

Quem poderá receber o Auxílio?

Em entrevista, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, confirmou que neste primeiro momento, a ideia é atender apenas as pessoas que residem em cidades que decretaram estado de emergência ou de calamidade pública, e que tiveram este decreto reconhecido pelo governo federal.

A capital carioca, por exemplo, foi uma das cidades que tiveram o estado de calamidade reconhecido pelo governo federal. Para além de residir em alguma cidade atingida, o cidadão ainda terá que estar na condição de desabrigado, ou seja, sem casa para morar neste momento, seja porque perdeu tudo, ou porque foi obrigado a sair do local.

Como solicitar o Auxílio

O ministro do Desenvolvimento Social explicou que não será necessário realizar nenhum tipo de solicitação do auxílio, porque ele será depositado de maneira automática no cartão do Bolsa Família, em uma operação que vai envolver uma parceria com a Caixa Econômica Federal.

Para além disso, o ministro lembrou que as pessoas que perderam os documentos em decorrência das fortes chuvas, precisam procurar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo para normalizar os seus cadastros e voltar a ter chance de receber o novo auxílio emergencial.



Antecipação do Bolsa Família

De acordo com o ministro, a ideia também é antecipar as liberações do Bolsa Família para as pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro, e que residem em áreas que estão sofrendo com os efeitos das fortes chuvas que inundaram a capital carioca no último final de semana.

Segundo Dias, o objetivo é fazer com que estas pessoas recebam o saldo já no próximo dia 18, independente do final do NIS de cada uma delas. A atualização mais recente do Corpo de Bombeiros indica que 11 pessoas morreram durante as fortes chuvas.

O caos tomou conta de vários pontos da região Metropolitana. Vias ficaram completamente alagadas, e linhas de ônibus e do metrô estiveram paralisadas. O Hospital Ronaldo Gazolla, que fica na capital, teve o subsolo completamente inundado e permaneceu horas sem energia elétrica.

Por volta das 15h deste domingo (14), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou situação de emergência na cidade. É justamente este decreto que vai permitir que os usuários da capital carioca recebam o Bolsa Família de maneira antecipada.

Bolsa Família em janeiro

Quem não reside na cidade do Rio de Janeiro, e também não está em nenhum outro município que está em situação de emergência, precisará seguir neste mês o calendário oficial de pagamentos.

Abaixo, você pode conferir o detalhamento das datas do Bolsa Família para este mês de janeiro, tomando como base as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (quarta-feira).

Em todo o Brasil, estima-se que mais de 21 milhões de pessoas estejam aptas ao recebimento do Bolsa Família neste ano de 2024.