Governo anuncia novo auxílio para quem pretende fazer o Enem

Nesta terça-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá sancionar a criação de uma nova bolsa para os estudantes do ensino médio. O benefício consiste em pagamentos mensais de R$ 200, e mais uma poupança extra de R$ 1 mil ao final de cada ano.

Mas esta não foi a única novidade apresentada pelo Ministério da Educação. Em coletiva com jornalistas, o ministro Camilo Santana anunciou também que o governo deverá pagar uma espécie de saldo extra para os estudantes que pretendem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O benefício em questão vai ser voltado aos estudantes que estão devidamente matriculados no 3º ano do ensino médio, ou seja, as pessoas que estão em outros anos, ou mesmo os cidadãos que não estão mais estudando regularmente no ensino médio não poderão receber o saldo extra.

O que disse o ministro

“O programa, posso adiantar aqui, terá também o incentivo para quem fizer o Enem. Então isso vai ser uma forma de estimular o jovem regular do Ensino Médio, que vai receber esse auxílio financeiro nos três anos do Ensino Médio, mas no último ano, no terceiro ano, ele vai receber um percentual, um valor para fazer a prova do Enem”, disse o ministro.

“Metade dos jovens que estão concluindo o Ensino Médio não fez o Enem. Precisamos saber o motivo disso e reverter esses números”, seguiu o ministro.

“O Enem é a porta, a oportunidade que ele tem de acessar o ensino superior brasileiro, então não há motivo para o jovem não fazer o Enem, independente do resultado que ele vai alcançar”, completou.

Nova bolsa começa em março

De acordo com o ministro Camilo Santana, a projeção do governo federal é realizar o primeiro pagamento da Bolsa para os estudantes no próximo mês de março. Mas o ministro frisou que este planejamento depende também do avanço da parceria com os governos estaduais.

“Nós estamos trabalhando para que, a partir de março, (eles) estudantes já comecem a receber. Mas repito, esse é o calendário que estamos trabalhando que envolve Caixa Econômica Federal, envolve também os estados, para que a gente possa executar esse programa”, disse o ministro.

Notas do Enem 2023

O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira (16), as notas da edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo informações oficiais, os alunos podem conferir os seus desempenhos através do site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 foi realizado oficialmente nos dias 5 e 12 de novembro. Ao todo, estima-se que pouco mais de 3,9 milhões de pessoas participaram desta edição da prova, segundo informações do Ministério da Educação.

Dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelaram que em 2023, cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para a realização do Enem. O número é 13,1% maior do que o número de 2022. Em termos totais, estamos falando de um crescimento de pouco mais de 500 mil candidatos.

Acessando o resultado do Enem

Para acessar o resultado oficial do Enem, o estudante precisa acessar a Página do Participante, através do seu login único da plataforma gov.br. No passo a passo abaixo, é possível ver como consultar a sua nota:

Acessar a Página do Participante do Enem no site do Inep;

no site do Inep; Informar o seu CPF e a senha cadastrados no momento da inscrição.

Clicar em “Resultado”.

Selecionar o ano do exame.

É importante lembrar que as pessoas que participaram do exame na condição de treineiros, ou seja, cidadãos que fizeram a prova apenas com o intuito de autoavaliação, sem necessidade de concorrer a uma vaga, ainda não podem ver suas notas nesta terça-feira (16).

Para este grupo de pessoas, o resultado oficial do Enem será divulgado apenas no próximo mês de março, com data ainda a definir.