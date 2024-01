Governo anuncia ÓTIMA NOTÍCIA para Servidores admitidos antes de 1988 e brasileiros pulam de alegria

Nos últimos anos, diversas decisões judiciais têm trazido esperança para os servidores públicos contratados antes de 1988. Em setembro do último ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que esses servidores podem ter direito à restituição de valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Essa medida vale para funcionários da administração federal que foram pagos incorretamente ou que não receberam os valores devidos. A decisão do STJ também resultou no desbloqueio das ações judiciais relacionadas a essa questão, que estavam suspensas desde 2021.

Quem tem direito?

Todos os servidores – entre aposentados, pensionistas, ativos e inativos – que foram admitidos antes de 1988 têm direito ao benefício, desde que possam comprovar que houve falhas na administração do Pasep por parte do Banco do Brasil, resultando em valores não recebidos ou incorretamente corrigidos. É importante ressaltar que os servidores estaduais e municipais que ingressaram no serviço público antes de 1988 também são beneficiários do Pasep.

Ação da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e Seguridade Social (Anasps)

Apesar da decisão favorável do STJ, a Associação Nacional dos Servidores da Previdência e Seguridade Social (Anasps) informou que a restituição dos valores ocorrerá após a verificação de dados, respeitando os prazos prescricionais e os critérios como análises contábeis e ciência dos desfalques nas contas por parte dos servidores públicos atingidos. Portanto, é necessário que os servidores estejam atentos e preparem a documentação necessária para dar entrada no processo.

Processo de restituição

Para dar início ao processo de restituição dos valores do Pasep, os servidores públicos devem seguir algumas etapas. Primeiramente, é importante reunir todos os documentos que comprovem a admissão antes de 1988 e as possíveis falhas na administração do Pasep por parte do Banco do Brasil. Esses documentos podem incluir contracheques antigos, extratos bancários e outros registros que demonstrem a falta de pagamento ou o pagamento incorreto dos valores do Pasep.

Após reunir a documentação necessária, é recomendável buscar o apoio de um advogado especializado em direito do servidor público. Esse profissional poderá orientar e representar o servidor durante todo o processo, garantindo que todos os trâmites sejam seguidos corretamente e aumentando as chances de sucesso na restituição dos valores.

Principais desafios

Apesar da esperança trazida pela decisão do STJ, é importante destacar que a maioria das ações relacionadas à restituição dos valores do Pasep termina sem vitória para o servidor público, principalmente devido à falta de provas e aos altos custos advocatícios envolvidos. Por isso, é fundamental que os servidores estejam preparados e tenham uma estratégia bem definida ao buscar a restituição desses valores.

Dicas para aumentar as chances de sucesso

Para aumentar as chances de sucesso na restituição dos valores do Pasep, é importante seguir algumas dicas. Em primeiro lugar, é essencial reunir o máximo de provas possível que demonstrem as falhas na administração do programa por parte do Banco do Brasil. Além disso, contar com o apoio de um advogado especializado é fundamental para garantir que todos os trâmites sejam seguidos corretamente e para aumentar as chances de sucesso na restituição.

Outra dica importante é estar atento aos prazos prescricionais. O servidor público deve verificar qual é o prazo máximo para dar entrada no processo de restituição e garantir que todos os documentos sejam apresentados dentro desse prazo. A falta de cumprimento dos prazos pode resultar na perda do direito à restituição dos valores.

Garanta seus direitos

A decisão do STJ trouxe esperança para os servidores públicos contratados antes de 1988, que agora têm a possibilidade de buscar a restituição dos valores do Pasep. No entanto, é importante estar ciente dos desafios envolvidos nesse processo e se preparar adequadamente, reunindo as provas necessárias e contando com o apoio de um advogado especializado. Com uma estratégia bem definida e o cumprimento dos prazos, é possível aumentar as chances de sucesso na restituição dos valores e garantir o direito dos servidores públicos.