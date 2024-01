governo confirma antecipação para mais duas cidades

Usuários de mais duas cidades brasileiras ganharam o direito de receber o Bolsa Família de maneira antecipada neste mês de janeiro. A informação foi confirmada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, pasta responsável pelas liberações.

Nesta terça-feira (16), o ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu oficialmente a situação de emergência em dois municípios cariocas: Duque de Caxias e Mesquita. Com isso, os usuários destas cidades poderão receber o Bolsa Família de maneira antecipada.

Estes dois municípios foram duramente atingidos pelas fortes chuvas que castigaram a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro no último final de semana. Informações mais recentes do Corpo de Bombeiros indicam que 12 pessoas morreram, e mais duas seguem desaparecidas.

Nos municípios atingidos pelas fortes chuvas, ainda é grande o número de desabrigados e desalojados. Por isso, o governo federal optou por antecipar os pagamentos do Bolsa Família, com o intuito de fazer com que estas pessoas tenham acesso ao dinheiro mais rapidamente neste momento de urgente necessidade.

A lista de municípios atendidos

Desde o último final de semana, o governo federal já reconheceu o estado de emergência em seis cidades do estado do Rio de Janeiro. São elas:

Rio de Janeiro (capital);

Belford Roxo;

São João de Meriti;

Nova Iguaçu;

Duque de Caxias;

Mesquita.

Usuários do Bolsa Família que residem nestas cidades não precisam se preocupar com o final dos seus Números de Identificação Social. Para eles, o saldo será depositado de maneira automática já na próxima quinta-feira (18), a data oficial do início das liberações de janeiro.

“A recomendação de Lula é que não deve faltar apoio. Estamos aqui para isso. Se o orçamento não for suficiente, Medida Provisória (MP), como ele fez ano passado, foram mais de 2.000 municípios que viveram essa situação de emergência ano passado”, declarou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.



Bolsa Família em janeiro

Quem não reside nas cidades citadas acima, e também não está em nenhum outro município que está em situação de emergência, precisará seguir neste mês o calendário oficial de pagamentos.

Abaixo, você pode conferir o detalhamento das datas do Bolsa Família para este mês de janeiro, tomando como base as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (quarta-feira).

Quem poderá receber Bolsa Família?

Mas afinal de contas, quem são as pessoas que poderão receber o Bolsa Família neste mês de janeiro? De acordo com o Ministério, neste ponto, não há grandes mudanças em comparação com o que aconteceu em meses anteriores.

Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário:

Ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico;

Ter uma renda per capita de até R$ 218 por família.

No final da última semana, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias indicou que os cancelamentos de algumas contas do Bolsa Família devem seguir ocorrendo neste mês de janeiro.

“Nossa missão vai seguir, de atualizar os cadastros, cruzar dados, examinar cada família, a situação real, enfim. Tiramos muita gente da fome com o programa e, também com ele, conseguiremos atingir a meta de tirar o Brasil do Mapa da Fome e reduzir a pobreza”, disse o ministro Wellington Dias.

Atualmente, o Bolsa Família atende pouco mais de 21 milhões de pessoas de todas as regiões do país.