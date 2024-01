Governo divulga nota do Enem. Veja passo a passo para consultar

O Ministério da Educação divulga nesta terça-feira (16), as notas da edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo informações oficiais, os alunos podem conferir os seus desempenhos oficiais através do site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

“Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC)”, disse o Ministério, por meio de nota.

O Enem 2023

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 foi realizado oficialmente nos dias 5 e 12 de novembro. Ao todo, estima-se que pouco mais de 3,9 milhões de pessoas participaram desta edição da prova, segundo informações do Ministério da Educação.

Dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelaram que em 2023, cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para a realização do Enem. O número é 13,1% maior do que o número de 2022. Em termos totais, estamos falando de um crescimento de pouco mais de 500 mil candidatos.

O maior vestibular do país conseguiu reverter a tendência de queda nas inscrições que vinha se observando nos últimos anos. Mas é importante lembrar que mesmo que a queda tenha sido revertida em 2023, o fato é que o Enem segue longe dos seus melhores anos. Entre 2014 e 2016, por exemplo, o número de candidatos que se inscreviam para participar da prova costumava ultrapassar a marca dos 8 milhões.

Ainda em novembro, todos os estudantes que realizaram o Enem neste ano de 2023 tiveram acesso aos gabaritos oficiais do exame. Assim, eles puderam confirmar quantas questões cada um deles acertou.

Acessando o resultado

Para acessar o resultado oficial do Enem, o estudante terá que acessar a Página do Participante, através do seu login único da plataforma gov.br. No passo a passo abaixo, é possível ver como consultar a sua nota:



Você também pode gostar:

Acessar a Página do Participante do Enem no site do Inep;

no site do Inep; Informar o seu CPF e a senha cadastrados no momento da inscrição.

Clicar em “Resultado”.

Selecionar o ano do exame.

É importante lembrar que as pessoas que participaram do exame na condição de treineiros, ou seja, cidadãos que fizeram a prova apenas com o intuito de autoavaliação, sem necessidade de concorrer a uma vaga, ainda não podem ver suas notas nesta terça-feira (16).

Para este grupo de pessoas, o resultado oficial do Enem será divulgado apenas no próximo mês de março, com data ainda a definir.

Dúvidas sobre a consulta aos resultados

E se o site do Inep travar?

Nas redes sociais, alguns candidatos que realizaram o Enem começaram a falar sobre a possibilidade de constatação de problemas no site do Inep na hora da liberação do resultado. Este é um fenômeno que costuma acontecer todos os anos sempre no momento da liberação da nota.

Mas calma. A falha apenas significa que há uma grande quantidade de pessoas tentando verificar a nota ao mesmo tempo. Caso você esteja com problemas em verificar a sua nota, basta esperar um pouco mais, até que o tráfego seja reduzido, e a nota seja liberada com mais facilidade.

E se eu perdi minha senha?

Como já faz alguns meses desde a realização da prova do Enem, é natural que alguns candidatos tenham simplesmente esquecido a senha de acesso ao portal do Inep. Mas também não há motivo para preocupação neste sentido.

Dentro do próprio site, haverá a indicação de possibilidade de recuperação da senha. Basta clicar em Esqueci Minha Senha, e seguir todos os passos de recuperação.