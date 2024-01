Governo emite ALERTA acerca dos pagamentos do Bolsa Família! Veja mais aqui!

Em meio às dinâmicas constantes das políticas sociais, o governo federal lançou um alerta relevante sobre os pagamentos do Bolsa Família, instigando a atenção da população. Os repasses serão reiniciados nesta quinta-feira (18) para a maioria dos beneficiários.

Às vésperas das liberações, o Ministério do Desenvolvimento Social emitiu um alerta relevante.

Contudo, através de suas plataformas de comunicação, o Ministério instou as pessoas a dedicarem atenção especial ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS) para determinar precisamente o dia de seu pagamento. Conforme este número singular identifica todos os participantes do Cadastro Único do governo federal.

Por exemplo, aqueles com NIS terminando em 1 devem receber o saldo na quinta-feira (18). Já os beneficiários com NIS final 2 estão programados para sexta-feira (19), e assim sucessivamente até 31 de janeiro, quando os repasses contemplarão aqueles com NIS final 0.

Antecipação do pagamento do Bolsa Família

Além disso, o Ministério destacou a antecipação dos pagamentos do Bolsa Família para residentes em cidades que enfrentam situações de emergência devido a fortes chuvas ou estiagens, como é o caso do Rio de Janeiro.

Conforme na capital carioca, onde ocorreram tragédias e desastres naturais recentes, os beneficiários podem receber o saldo já nesta quinta-feira (18).

Desse modo, desde o último final de semana, o governo federal oficializou o estado de emergência em seis cidades do estado do Rio de Janeiro, incluindo Rio de Janeiro (capital), Belford Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Mesquita.

Em suma, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, reforçou a orientação do governo, destacando que o suporte não deve ser escasso. Contudo, ele afirmou: “A recomendação de Lula é que não deve faltar apoio. Agora assim estamos aqui para isso. Se o orçamento não for suficiente, Medida Provisória (MP), como ele fez ano passado, foram mais de 2.000 municípios que viveram essa situação de emergência ano passado.”



Dessa forma, o governo federal divulgou no Diário Oficial da União (DOU) uma lista atualizada, incluindo mais 31 cidades que se encontram em estado de emergência, abrangendo diversas circunstâncias em estados como Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Santa Catarina e Ceará.

Paraíba

Livramento;

Diamante;

Cuité;

Areial;

Salgado de São Félix;

Poço Dantas;

Cacimba de Areia;

Seridó;

São José dos Cordeiros;

Junco do Seridó;

São José de Princesa.

Pernambuco

Caetés;

Pombos;

Passira;

Exu;

Brejinho;

Pedra.

Rio Grande do Sul

Ijuí;

Alegrete;

Pinheirinho do Vale;

Rodeio Bonito;

Rondinha;

Nova Roma do Sul.

Bahia

Cordeiros;

Condeúba;

Contendas do Sincorá.

Pará

Santa Catarina

Balneário Gaivota;

Paial;

Araquari.

Ceará

Calendário Oficial do Bolsa Família

18 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 1;

19 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 2;

22 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 3;

23 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 4;

24 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 5;

25 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 6;

26 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 7;

29 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 8;

30 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 9;

31 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 0.

Como consultar o Bolsa Família?

Primeiramente para consultar o Bolsa Família, os usuários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem. Sobretudo, é necessário baixar o app na loja do smartphone, fazer login com CPF e senha de cadastro. Assim, terão acesso ao extrato do benefício, poderão realizar transações via PIX e efetuar o pagamento de contas.

Contudo no primeiro acesso, o usuário deve seguir um processo simples de cadastro, incluindo informações como CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail. Além disso, é necessário criar uma senha para o acesso ao aplicativo.

Portanto, após a confirmação do acesso pelo e-mail ou celular, o usuário estará apto a utilizar os serviços do Caixa Tem.

Para assegurar a continuidade do Bolsa Família em 2024, é crucial seguir alguns passos para a regularização do CPF:

1. Avalie a situação do seu CPF: Certifique-se de que não há pendências, bloqueios ou suspensões junto à Receita Federal.

2. Contate a Receita Federal: Caso identifique alguma irregularidade, entre em contato com a Receita Federal e siga as orientações fornecidas para regularizar seu CPF.

3. Complete um formulário online: Utilize o formulário online disponibilizado pela Receita Federal para solucionar quaisquer pendências no CPF, fornecendo com precisão todas as informações necessárias.

4. Agende um atendimento presencial: Em casos mais complexos, agendar um atendimento presencial em um Posto de Atendimento da Receita Federal pode ser necessário.

5. Atualize os dados no Cadastro Único (CadÚnico): Após a regularização do CPF, certifique-se de manter todos os dados atualizados no Cadastro Único para garantir a continuidade de sua elegibilidade para o Bolsa Família.